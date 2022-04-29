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В Одессе ввели комендантский час на весь день 2 мая
В Одессе ввели комендантский час на весь день 2 мая - РИА Новости, 29.04.2022
В Одессе ввели комендантский час на весь день 2 мая
На территории города Одессы введут "затяжной" комендантский час, он продлится с вечера 1 мая до 5 часов утра 3 мая, заявил в пятницу спикер одесской областной... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:11
2022-04-29T17:11
2022-04-29T17:19
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На территории города Одессы введут "затяжной" комендантский час, он продлится с вечера 1 мая до 5 часов утра 3 мая, заявил в пятницу спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук."Распоряжением начальника одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории города Одессы введен комендантский час с 22.00 (совпадает с мск -ред.) 1 мая 2022 года до 05.00 часов 3 мая 2022 года. Запрещается пребывание людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - заявил Братчук.Он отметил, что ограничения касаются только города Одессы. На территории области продолжительность комендантского часа останется без изменений - с 22.00 до 05.00 утра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, ситуация в днр и лнр
17:11 29.04.2022 (обновлено: 17:19 29.04.2022)
В Одессе ввели комендантский час на весь день 2 мая
Глава Одесской ОВА Марченко ввел в городе комендантский час с вечера 1 мая до утра 3 мая