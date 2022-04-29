https://ria.ru/20220429/odessa-1786204340.html

В Одессе ввели комендантский час на весь день 2 мая

В Одессе ввели комендантский час на весь день 2 мая - РИА Новости, 29.04.2022

В Одессе ввели комендантский час на весь день 2 мая

На территории города Одессы введут "затяжной" комендантский час, он продлится с вечера 1 мая до 5 часов утра 3 мая, заявил в пятницу спикер одесской областной... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:11

2022-04-29T17:11

2022-04-29T17:19

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На территории города Одессы введут "затяжной" комендантский час, он продлится с вечера 1 мая до 5 часов утра 3 мая, заявил в пятницу спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук."Распоряжением начальника одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории города Одессы введен комендантский час с 22.00 (совпадает с мск -ред.) 1 мая 2022 года до 05.00 часов 3 мая 2022 года. Запрещается пребывание людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - заявил Братчук.Он отметил, что ограничения касаются только города Одессы. На территории области продолжительность комендантского часа останется без изменений - с 22.00 до 05.00 утра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесса, украина, ситуация в днр и лнр