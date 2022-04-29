Рейтинг@Mail.ru
В Одессе ввели комендантский час на весь день 2 мая - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/odessa-1786204340.html
В Одессе ввели комендантский час на весь день 2 мая
В Одессе ввели комендантский час на весь день 2 мая - РИА Новости, 29.04.2022
В Одессе ввели комендантский час на весь день 2 мая
На территории города Одессы введут "затяжной" комендантский час, он продлится с вечера 1 мая до 5 часов утра 3 мая, заявил в пятницу спикер одесской областной... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:11
2022-04-29T17:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
одесса
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774662898_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6b919a7bfea91bbf5dad856081edef84.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На территории города Одессы введут "затяжной" комендантский час, он продлится с вечера 1 мая до 5 часов утра 3 мая, заявил в пятницу спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук."Распоряжением начальника одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории города Одессы введен комендантский час с 22.00 (совпадает с мск -ред.) 1 мая 2022 года до 05.00 часов 3 мая 2022 года. Запрещается пребывание людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - заявил Братчук.Он отметил, что ограничения касаются только города Одессы. На территории области продолжительность комендантского часа останется без изменений - с 22.00 до 05.00 утра.
https://ria.ru/20220428/ukraina-1786047372.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774662898_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fb6caa9a2de7c4acc1e2ace7be6841ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, ситуация в днр и лнр
17:11 29.04.2022 (обновлено: 17:19 29.04.2022)
 
В Одессе ввели комендантский час на весь день 2 мая

Глава Одесской ОВА Марченко ввел в городе комендантский час с вечера 1 мая до утра 3 мая

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в очереди на АЗС в Одессе
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Одессе - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На территории города Одессы введут "затяжной" комендантский час, он продлится с вечера 1 мая до 5 часов утра 3 мая, заявил в пятницу спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Распоряжением начальника одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории города Одессы введен комендантский час с 22.00 (совпадает с мск -ред.) 1 мая 2022 года до 05.00 часов 3 мая 2022 года. Запрещается пребывание людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - заявил Братчук.
Он отметил, что ограничения касаются только города Одессы. На территории области продолжительность комендантского часа останется без изменений - с 22.00 до 05.00 утра.
Столкновения в Одессе 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 23:24
Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе, заявила Захарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреОдессаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала