https://ria.ru/20220429/obysk-1786228857.html
В немецком Deutsche Bank прошли обыски по делу об отмывании денег
В немецком Deutsche Bank прошли обыски по делу об отмывании денег - РИА Новости, 29.04.2022
В немецком Deutsche Bank прошли обыски по делу об отмывании денег
Следователи различных немецких органов юстиции провели в четверг обыски в крупнейшем немецком банке Deutsche Bank, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:25
2022-04-29T18:25
2022-04-29T18:25
в мире
германия
deutsche bank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149616/11/1496161131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5629f8b049436faf7fb55cd9a9117918.jpg
БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Следователи различных немецких органов юстиции провели в четверг обыски в крупнейшем немецком банке Deutsche Bank, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на Федеральное управление финансового надзора (BaFin).В обысках приняли участие сотрудники BaFin, прокуратуры Франкфурта, федерального ведомства уголовной полиции, они были связаны с подозрением в несвоевременном сообщении о возможной попытке отмывания денег."Речь идет о следственных мероприятиях государственной прокуратуры Франкфурта в связи с сообщением о подозрении в отмывании денег, которое направлял банк (в правоохранительные органы). Deutsche Bank в полном объеме сотрудничает с госорганами", - заявил представитель BaFin изданию.Как поясняет издание, по закону банки должны самостоятельно извещать власти о попытках отмывания денег через их учреждения. Правоохранительные органы ФРГ считают, что банк сделал это несвоевременно, хотя "подозрительные моменты" были и ранее. При этом речь может идти лишь об одном случае попытки отмывания денег через банк, пишет газета.
https://radiosputnik.ria.ru/20220404/toplivo-1781701862.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149616/11/1496161131_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e3729ac1516e9174c2c04f05ee2210ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, deutsche bank
В немецком Deutsche Bank прошли обыски по делу об отмывании денег
FAZ: в немецком Deutsche Bank провели обыски из-за подозрений в отмывании денег