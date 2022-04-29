https://ria.ru/20220429/obuchenie-1786264040.html

Пентагон заявил, что США не планируют обучать военных на Украине

Пентагон заявил, что США не планируют обучать военных на Украине - РИА Новости, 29.04.2022

Пентагон заявил, что США не планируют обучать военных на Украине

США не планируют обучать военных на территории Украины, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T21:37

2022-04-29T21:37

2022-04-29T21:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

джо байден

украина

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. США не планируют обучать военных на территории Украины, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Прямо сейчас у нас нет каких-либо планов по возвращению к обучению на территории Украины", - сказал Кирби на брифинге.Есть возможность виртуального обучения тех, кто находится на Украине, сообщил Кирби.Президент США Джо Байден накануне запросил у законодателей для Украины 33 миллиарда долларов, в том числе 20,4 миллиарда в качестве военной помощи.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220429/obuchenie-1786261758.html

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, украина, сша, нато