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Пентагон заявил, что США не планируют обучать военных на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/obuchenie-1786264040.html
Пентагон заявил, что США не планируют обучать военных на Украине
Пентагон заявил, что США не планируют обучать военных на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
Пентагон заявил, что США не планируют обучать военных на Украине
США не планируют обучать военных на территории Украины, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:37
2022-04-29T21:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
джо байден
украина
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. США не планируют обучать военных на территории Украины, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Прямо сейчас у нас нет каких-либо планов по возвращению к обучению на территории Украины", - сказал Кирби на брифинге.Есть возможность виртуального обучения тех, кто находится на Украине, сообщил Кирби.Президент США Джо Байден накануне запросил у законодателей для Украины 33 миллиарда долларов, в том числе 20,4 миллиарда в качестве военной помощи.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, джо байден, украина, сша, нато
21:37 29.04.2022
 
Пентагон заявил, что США не планируют обучать военных на Украине

Представитель Пентагона Кирби: США не планируют обучать военных на территории Украины

© AP Photo / Evgeny KrawsАмериканские и украинские военные
Американские и украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Evgeny Kraws
Американские и украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. США не планируют обучать военных на территории Украины, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Прямо сейчас у нас нет каких-либо планов по возвращению к обучению на территории Украины", - сказал Кирби на брифинге.
Есть возможность виртуального обучения тех, кто находится на Украине, сообщил Кирби.
Президент США Джо Байден накануне запросил у законодателей для Украины 33 миллиарда долларов, в том числе 20,4 миллиарда в качестве военной помощи.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Артиллеристы армии США во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 21:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США начали обучать украинских военных в Германии
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДжо БайденУкраинаСШАНАТО
 
 
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