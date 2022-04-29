https://ria.ru/20220429/obuchenie-1786264040.html
Пентагон заявил, что США не планируют обучать военных на Украине
Пентагон заявил, что США не планируют обучать военных на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
Пентагон заявил, что США не планируют обучать военных на Украине
США не планируют обучать военных на территории Украины, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:37
2022-04-29T21:37
2022-04-29T21:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
джо байден
украина
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. США не планируют обучать военных на территории Украины, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Прямо сейчас у нас нет каких-либо планов по возвращению к обучению на территории Украины", - сказал Кирби на брифинге.Есть возможность виртуального обучения тех, кто находится на Украине, сообщил Кирби.Президент США Джо Байден накануне запросил у законодателей для Украины 33 миллиарда долларов, в том числе 20,4 миллиарда в качестве военной помощи.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220429/obuchenie-1786261758.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, украина, сша, нато
Пентагон заявил, что США не планируют обучать военных на Украине
Представитель Пентагона Кирби: США не планируют обучать военных на территории Украины