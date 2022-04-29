https://ria.ru/20220429/obstrely-1786070585.html

Пограничный пункт в Курской области обстреляли из минометов

Пограничный пункт в Курской области обстреляли из минометов - РИА Новости, 29.04.2022

Пограничный пункт в Курской области обстреляли из минометов

Приграничный пункт пропуска в Курской области подвергся минометному обстрелу, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:19

2022-04-29T09:19

2022-04-29T11:18

обострение ситуации в днр и лнр

курская область

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Приграничный пункт пропуска в Курской области подвергся минометному обстрелу, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.Граничащие с Украиной регионы после начала спецоперации регулярно подвергаются нападениям. Только на этой неделе ВСУ обстреляли села Нехотеевка, Журавлевка и Головчино в Белгородской области, пропускной пункт "Троебортное" в Брянской области, в Курской и Воронежской областях сбивали украинские беспилотники. Помимо этого, 26 апреля под Белгородом попала под удар гуманитарная колонна, возвращавшаяся из Харьковской области.Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/ukraina-1785363634.html

https://ria.ru/20220428/pvo-1786008044.html

курская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курская область