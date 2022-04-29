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Пограничный пункт в Курской области обстреляли из минометов - РИА Новости, 29.04.2022
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https://ria.ru/20220429/obstrely-1786070585.html
Пограничный пункт в Курской области обстреляли из минометов
Пограничный пункт в Курской области обстреляли из минометов - РИА Новости, 29.04.2022
Пограничный пункт в Курской области обстреляли из минометов
Приграничный пункт пропуска в Курской области подвергся минометному обстрелу, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:19
2022-04-29T11:18
обострение ситуации в днр и лнр
курская область
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Приграничный пункт пропуска в Курской области подвергся минометному обстрелу, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.Граничащие с Украиной регионы после начала спецоперации регулярно подвергаются нападениям. Только на этой неделе ВСУ обстреляли села Нехотеевка, Журавлевка и Головчино в Белгородской области, пропускной пункт "Троебортное" в Брянской области, в Курской и Воронежской областях сбивали украинские беспилотники. Помимо этого, 26 апреля под Белгородом попала под удар гуманитарная колонна, возвращавшаяся из Харьковской области.Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785363634.html
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курская область
09:19 29.04.2022 (обновлено: 11:18 29.04.2022)
 
Пограничный пункт в Курской области обстреляли из минометов

Губернатор Старовойт: пункт пропуска в селе Крупец обстреляли из минометов, жертв нет

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Приграничный пункт пропуска в Курской области подвергся минометному обстрелу, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

"Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 8:00 из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец. Ответным огнем наших пограничников и военных огневые точки подавлены. Жертв и разрушений нет", — говорится в публикации.

Граничащие с Украиной регионы после начала спецоперации регулярно подвергаются нападениям. Только на этой неделе ВСУ обстреляли села Нехотеевка, Журавлевка и Головчино в Белгородской области, пропускной пункт "Троебортное" в Брянской области, в Курской и Воронежской областях сбивали украинские беспилотники. Помимо этого, 26 апреля под Белгородом попала под удар гуманитарная колонна, возвращавшаяся из Харьковской области.
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Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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