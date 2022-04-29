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При обстреле Петровского района Донецка пострадали три детских сада - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/obstrel-1786266958.html
При обстреле Петровского района Донецка пострадали три детских сада
При обстреле Петровского района Донецка пострадали три детских сада - РИА Новости, 29.04.2022
При обстреле Петровского района Донецка пострадали три детских сада
Три детских сада пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:57
2022-04-29T22:08
обострение ситуации в днр и лнр
петровский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Три детских сада пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка пострадали три детсада", - сообщает штаб в Telegram.Ранее сообщалось, что в результате обстрела погиб один мирный житель, трое пострадали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
петровский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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Кадры района Донецка после обстрела ВСУ
Минздрав ДНР: 5 человек погибли, 23 пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка
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петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, видео, в мире, россия
При обстреле Петровского района Донецка пострадали три детских сада
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Три детских сада пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
2022-04-29T21:57
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PT0M17S
21:57 29.04.2022 (обновлено: 22:08 29.04.2022)
 
При обстреле Петровского района Донецка пострадали три детских сада

Штаб теробороны ДНР: при обстреле Петровского района Донецка пострадали три детских сада

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденные в результате обстрела окна в здании в Донецке
Поврежденные в результате обстрела окна в здании в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поврежденные в результате обстрела окна в здании в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Три детских сада пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка пострадали три детсада", - сообщает штаб в Telegram.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела погиб один мирный житель, трое пострадали.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреРоссия
 
 
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