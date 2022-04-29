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При обстреле Петровского района Донецка пострадали три детских сада

При обстреле Петровского района Донецка пострадали три детских сада - РИА Новости, 29.04.2022

При обстреле Петровского района Донецка пострадали три детских сада

Три детских сада пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T21:57

2022-04-29T21:57

2022-04-29T22:08

обострение ситуации в днр и лнр

петровский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

в мире

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Три детских сада пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка пострадали три детсада", - сообщает штаб в Telegram.Ранее сообщалось, что в результате обстрела погиб один мирный житель, трое пострадали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

петровский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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Кадры района Донецка после обстрела ВСУ Минздрав ДНР: 5 человек погибли, 23 пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка 2022-04-29T21:57 true PT0M17S

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Наталья Макарова

петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, видео, в мире, россия