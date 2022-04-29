https://ria.ru/20220429/obstrel-1786266958.html
При обстреле Петровского района Донецка пострадали три детских сада
При обстреле Петровского района Донецка пострадали три детских сада - РИА Новости, 29.04.2022
При обстреле Петровского района Донецка пострадали три детских сада
Три детских сада пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:57
2022-04-29T21:57
2022-04-29T22:08
обострение ситуации в днр и лнр
петровский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245358_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46719240695ca673a6807e76f6bb956d.jpg
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Три детских сада пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка пострадали три детсада", - сообщает штаб в Telegram.Ранее сообщалось, что в результате обстрела погиб один мирный житель, трое пострадали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
петровский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245358_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_bc4c04412283a6e32bf3591627825dc3.jpg
Кадры района Донецка после обстрела ВСУ
Минздрав ДНР: 5 человек погибли, 23 пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка
2022-04-29T21:57
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, видео, в мире, россия
21:57 29.04.2022 (обновлено: 22:08 29.04.2022)
При обстреле Петровского района Донецка пострадали три детских сада
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Петровского района Донецка пострадали три детских сада