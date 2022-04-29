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Мирный житель погиб при обстреле Ольгинки украинскими войсками

Мирный житель погиб при обстреле Ольгинки украинскими войсками - РИА Новости, 29.04.2022

Мирный житель погиб при обстреле Ольгинки украинскими войсками

Мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Ольгинка в Донецкой народной республике украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:15

2022-04-29T15:15

2022-04-29T15:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

россия

донбасс

владимир путин

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Ольгинка в Донецкой народной республике украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщил о четырех мирных жителях, пострадавших из-за обстрела."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Ольгинке от полученных ран скончался мужчина, еще 3 человека госпитализированы: 2 мужчин и 1 женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, россия, донбасс, владимир путин