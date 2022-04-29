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СК расследует минометный обстрел брянского погранпункта со стороны Украины - РИА Новости, 29.04.2022
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СК расследует минометный обстрел брянского погранпункта со стороны Украины
СК расследует минометный обстрел брянского погранпункта со стороны Украины - РИА Новости, 29.04.2022
СК расследует минометный обстрел брянского погранпункта со стороны Украины
Российские следователи зафиксируют и расследуют факт минометного обстрела брянского погранпункта в поселке Белая Березка со стороны Украины, сообщается в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:45
2022-04-29T14:58
происшествия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские следователи зафиксируют и расследуют факт минометного обстрела брянского погранпункта в поселке Белая Березка со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что в пятницу пограничный пункт в поселке Белая Березка Брянской области подвергся минометному обстрелу со стороны Украины. В результате обстрела пострадавших нет."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела, а также дать надлежащую правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.
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происшествия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф)
14:45 29.04.2022 (обновлено: 14:58 29.04.2022)
 
СК расследует минометный обстрел брянского погранпункта со стороны Украины

СК расследует минометный обстрел погранпункта в поселке Белая Березка со стороны Украины

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские следователи зафиксируют и расследуют факт минометного обстрела брянского погранпункта в поселке Белая Березка со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что в пятницу пограничный пункт в поселке Белая Березка Брянской области подвергся минометному обстрелу со стороны Украины. В результате обстрела пострадавших нет.
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"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела, а также дать надлежащую правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияБрянская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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