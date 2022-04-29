https://ria.ru/20220429/obstrel-1786152360.html
СК расследует минометный обстрел брянского погранпункта со стороны Украины
СК расследует минометный обстрел брянского погранпункта со стороны Украины - РИА Новости, 29.04.2022
СК расследует минометный обстрел брянского погранпункта со стороны Украины
Российские следователи зафиксируют и расследуют факт минометного обстрела брянского погранпункта в поселке Белая Березка со стороны Украины, сообщается в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:45
2022-04-29T14:45
2022-04-29T14:58
происшествия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские следователи зафиксируют и расследуют факт минометного обстрела брянского погранпункта в поселке Белая Березка со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что в пятницу пограничный пункт в поселке Белая Березка Брянской области подвергся минометному обстрелу со стороны Украины. В результате обстрела пострадавших нет."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела, а также дать надлежащую правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786138967.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф)
14:45 29.04.2022 (обновлено: 14:58 29.04.2022)
СК расследует минометный обстрел брянского погранпункта со стороны Украины
СК расследует минометный обстрел погранпункта в поселке Белая Березка со стороны Украины