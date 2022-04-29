https://ria.ru/20220429/obstrel-1786152360.html

СК расследует минометный обстрел брянского погранпункта со стороны Украины

СК расследует минометный обстрел брянского погранпункта со стороны Украины - РИА Новости, 29.04.2022

СК расследует минометный обстрел брянского погранпункта со стороны Украины

Российские следователи зафиксируют и расследуют факт минометного обстрела брянского погранпункта в поселке Белая Березка со стороны Украины, сообщается в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:45

2022-04-29T14:45

2022-04-29T14:58

происшествия

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские следователи зафиксируют и расследуют факт минометного обстрела брянского погранпункта в поселке Белая Березка со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что в пятницу пограничный пункт в поселке Белая Березка Брянской области подвергся минометному обстрелу со стороны Украины. В результате обстрела пострадавших нет."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела, а также дать надлежащую правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220429/ukraina-1786138967.html

брянская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф)