https://ria.ru/20220429/obstrel-1786063360.html

Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка

Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 29.04.2022

Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка

Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, заявил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T08:13

2022-04-29T08:13

2022-04-29T08:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

петровский район

россия

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, заявил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин."Во время обстрела Петровского района украинскими боевиками минно-взрывную травму получил мирный житель – мужчина 1995 года рождения, находясь в квартире дома", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

петровский район

россия

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, петровский район, россия, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины