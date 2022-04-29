https://ria.ru/20220429/obstrel-1786061522.html

В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза

В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза - РИА Новости, 29.04.2022

В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза

Украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T07:51

2022-04-29T07:51

2022-04-29T09:15

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.В течение ночи украинские войска четыре раза обстреляли Кировский район Донецка из крупнокалиберной артиллерии.Кроме того, по данным мэра, в результате удара ВСУ по Петровскому району города травму получил мужчина 1995 года рождения, который находился у себя дома.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220428/obstrel-1786033933.html

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в мире, донецк (днр), кировский район, донбасс, россия, украина, вооруженные силы украины