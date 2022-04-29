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В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/obstrel-1786061522.html
В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза
В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза - РИА Новости, 29.04.2022
В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза
Украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T07:51
2022-04-29T09:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
кировский район
донбасс
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.В течение ночи украинские войска четыре раза обстреляли Кировский район Донецка из крупнокалиберной артиллерии.Кроме того, по данным мэра, в результате удара ВСУ по Петровскому району города травму получил мужчина 1995 года рождения, который находился у себя дома.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220428/obstrel-1786033933.html
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в мире, донецк (днр), кировский район, донбасс, россия, украина, вооруженные силы украины
07:51 29.04.2022 (обновлено: 09:15 29.04.2022)
 
В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза

Нефтебаза в Кировском районе Донецка повреждена в результате обстрела украинскими войсками

© Фото : аккаунт министерства обороны Украины на FacebookАртиллерия ВСУ
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : аккаунт министерства обороны Украины на Facebook
Артиллерия ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

"Украинским снарядом повреждена емкость на нефтебазе по улице Нефтяная, 9. Обесточены четыре трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов", — написал он.

В течение ночи украинские войска четыре раза обстреляли Кировский район Донецка из крупнокалиберной артиллерии.
Кроме того, по данным мэра, в результате удара ВСУ по Петровскому району города травму получил мужчина 1995 года рождения, который находился у себя дома.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (ДНР)Кировский районДонбассРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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