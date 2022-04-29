https://ria.ru/20220429/obstrel-1786061522.html
В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза
В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза - РИА Новости, 29.04.2022
В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза
Украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T07:51
2022-04-29T07:51
2022-04-29T09:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
кировский район
донбасс
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132690/39/1326903906_0:57:970:603_1920x0_80_0_0_0a6256266a57f02e9f75a293543ef9d8.jpg
ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.В течение ночи украинские войска четыре раза обстреляли Кировский район Донецка из крупнокалиберной артиллерии.Кроме того, по данным мэра, в результате удара ВСУ по Петровскому району города травму получил мужчина 1995 года рождения, который находился у себя дома.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220428/obstrel-1786033933.html
донецк (днр)
кировский район
донбасс
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132690/39/1326903906_13:0:900:665_1920x0_80_0_0_5b2a165094d9eb5652461610d506ba9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), кировский район, донбасс, россия, украина, вооруженные силы украины
07:51 29.04.2022 (обновлено: 09:15 29.04.2022)
В Донецке в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза
Нефтебаза в Кировском районе Донецка повреждена в результате обстрела украинскими войсками