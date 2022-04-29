https://ria.ru/20220429/obstrel-1786057277.html

Украинские войска дважды за десять минут обстреляли Донецк

Украинские войска дважды за десять минут обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.04.2022

Украинские войска дважды за десять минут обстреляли Донецк

Украинские войска дважды за десять минут обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 13 мин калибром 120 миллиметров, заявило... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T05:13

2022-04-29T05:13

2022-04-29T05:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_0:60:3060:1781_1920x0_80_0_0_7ea7b8b322d6aa6910813c6af991c52d.jpg

ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска дважды за десять минут обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 13 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрел артиллерийскими снарядами велся со стороны населенного пункта Красногоровка, минометный удар нанесен со стороны населенного пункта Невельское, говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.До этого украинские войска уже трижды с начала ночи обстреляли территорию Донецка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/prestupleniya-1786049998.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс