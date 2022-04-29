Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов
Женщина на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 3.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Это третий обстрел Донецка за ночь, до этого украинские войска дважды обстреливали Петровский район города.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.