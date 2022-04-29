https://ria.ru/20220429/obmen-1786132522.html
Песков отказался раскрыть детали обмена Ярошенко на Рида
Песков отказался раскрыть детали обмена Ярошенко на Рида - РИА Новости, 29.04.2022
Песков отказался раскрыть детали обмена Ярошенко на Рида
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать журналистам детали обмена российского летчика Константина Ярошенко на осужденного в РФ... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:40
2022-04-29T13:40
2022-04-29T16:23
в мире
сша
турция
москва
константин ярошенко
тревор рид
освобождение летчика ярошенко
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать журналистам детали обмена российского летчика Константина Ярошенко на осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида.Обмен Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Не могу с вами поделиться какими-то деталями",- сказал Песков журналистам.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786120703.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция, москва, константин ярошенко, тревор рид, освобождение летчика ярошенко
13:40 29.04.2022 (обновлено: 16:23 29.04.2022)
Песков отказался раскрыть детали обмена Ярошенко на Рида
Песков отказался раскрыть детали обмена летчика Ярошенко на американца Рида