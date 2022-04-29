https://ria.ru/20220429/obmen-1786132522.html

Песков отказался раскрыть детали обмена Ярошенко на Рида

Песков отказался раскрыть детали обмена Ярошенко на Рида - РИА Новости, 29.04.2022

Песков отказался раскрыть детали обмена Ярошенко на Рида

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать журналистам детали обмена российского летчика Константина Ярошенко на осужденного в РФ... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:40

2022-04-29T13:40

2022-04-29T16:23

в мире

сша

турция

москва

константин ярошенко

тревор рид

освобождение летчика ярошенко

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать журналистам детали обмена российского летчика Константина Ярошенко на осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида.Обмен Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Не могу с вами поделиться какими-то деталями",- сказал Песков журналистам.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786120703.html

сша

турция

москва

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, турция, москва, константин ярошенко, тревор рид, освобождение летчика ярошенко