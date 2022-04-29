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Песков отказался раскрыть детали обмена Ярошенко на Рида - РИА Новости, 29.04.2022
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Песков отказался раскрыть детали обмена Ярошенко на Рида
Песков отказался раскрыть детали обмена Ярошенко на Рида - РИА Новости, 29.04.2022
Песков отказался раскрыть детали обмена Ярошенко на Рида
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать журналистам детали обмена российского летчика Константина Ярошенко на осужденного в РФ... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:40
2022-04-29T16:23
в мире
сша
турция
москва
константин ярошенко
тревор рид
освобождение летчика ярошенко
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать журналистам детали обмена российского летчика Константина Ярошенко на осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида.Обмен Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Не могу с вами поделиться какими-то деталями",- сказал Песков журналистам.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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в мире, сша, турция, москва, константин ярошенко, тревор рид, освобождение летчика ярошенко
13:40 29.04.2022 (обновлено: 16:23 29.04.2022)
 
Песков отказался раскрыть детали обмена Ярошенко на Рида

Песков отказался раскрыть детали обмена летчика Ярошенко на американца Рида

Константин Ярошенко во время обмена
Константин Ярошенко во время обмена
Константин Ярошенко во время обмена. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать журналистам детали обмена российского летчика Константина Ярошенко на осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида.
Обмен Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
"Не могу с вами поделиться какими-то деталями",- сказал Песков журналистам.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 13:10
Ярошенко рассказал подробности пыток в Либерии
 
В миреСШАТурцияМоскваКонстантин ЯрошенкоТревор РидОсвобождение летчика Ярошенко
 
 
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