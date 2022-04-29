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Звезды вспоминают "нулевые" в трейлере документального сериала Минаева

Звезды вспоминают "нулевые" в трейлере документального сериала Минаева - РИА Новости, 29.04.2022

Звезды вспоминают "нулевые" в трейлере документального сериала Минаева

Видеосервисы more.tv и Wink представили первый трейлер документального сериала Сергея Минаева "‎Нулевые". Ролик размещен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:56

2022-04-29T15:56

2022-04-29T15:56

культура

новости культуры

кино и сериалы

федор бондарчук

тимур бекмамбетов

алена долецкая

константин хабенский

евгений цыганов

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Видеосервисы more.tv и Wink представили первый трейлер документального сериала Сергея Минаева "‎Нулевые". Ролик размещен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра. Это продолжение предыдущего проекта Минаева — "Девяностые". В эпизодах будут представлены разные срезы десятилетия. Например, в одной серии расскажут о подъеме в российском кино, который начался с релиза "Ночного дозора". В другом — о появлении этапных реалити-шоу — "За стеклом", "Дом-2" и "Фабрика звезд". Отдельную главу посвятили русскому рэпу. Также в списке тем — зарождение Рунета и площадки LiveJournal и много другое. Среди героев сериала Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Алена Долецкая, Константин Хабенский, Евгений Цыганов, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Гуф. Премьера сериала "‎Нулевые"‎ запланирована на 12 мая 2022 года.

https://ria.ru/20220427/hiddleston-1785612782.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, федор бондарчук, тимур бекмамбетов, алена долецкая, константин хабенский, евгений цыганов, сергей лукьяненко, аркадий новиков, светлана бондарчук, знаменитости, звезды, тина канделаки (тинатин канделаки)