https://ria.ru/20220429/nulevye-1786175674.html
Звезды вспоминают "нулевые" в трейлере документального сериала Минаева
Звезды вспоминают "нулевые" в трейлере документального сериала Минаева - РИА Новости, 29.04.2022
Звезды вспоминают "нулевые" в трейлере документального сериала Минаева
Видеосервисы more.tv и Wink представили первый трейлер документального сериала Сергея Минаева "Нулевые". Ролик размещен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:56
2022-04-29T15:56
2022-04-29T15:56
культура
новости культуры
кино и сериалы
федор бондарчук
тимур бекмамбетов
алена долецкая
константин хабенский
евгений цыганов
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Видеосервисы more.tv и Wink представили первый трейлер документального сериала Сергея Минаева "Нулевые". Ролик размещен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра. Это продолжение предыдущего проекта Минаева — "Девяностые". В эпизодах будут представлены разные срезы десятилетия. Например, в одной серии расскажут о подъеме в российском кино, который начался с релиза "Ночного дозора". В другом — о появлении этапных реалити-шоу — "За стеклом", "Дом-2" и "Фабрика звезд". Отдельную главу посвятили русскому рэпу. Также в списке тем — зарождение Рунета и площадки LiveJournal и много другое. Среди героев сериала Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Алена Долецкая, Константин Хабенский, Евгений Цыганов, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Гуф. Премьера сериала "Нулевые" запланирована на 12 мая 2022 года.
https://ria.ru/20220427/hiddleston-1785612782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, федор бондарчук, тимур бекмамбетов, алена долецкая, константин хабенский, евгений цыганов, сергей лукьяненко, аркадий новиков, светлана бондарчук, знаменитости, звезды, тина канделаки (тинатин канделаки)
Звезды вспоминают "нулевые" в трейлере документального сериала Минаева
В Сети вышел трейлер документального сериала Сергея Минаева "Нулевые"
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Видеосервисы more.tv и Wink представили первый трейлер документального сериала Сергея Минаева "Нулевые". Ролик размещен
на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.
Это продолжение предыдущего проекта Минаева — "Девяностые". В эпизодах будут представлены разные срезы десятилетия. Например, в одной серии расскажут о подъеме в российском кино, который начался с релиза "Ночного дозора". В другом — о появлении этапных реалити-шоу — "За стеклом", "Дом-2" и "Фабрика звезд". Отдельную главу посвятили русскому рэпу. Также в списке тем — зарождение Рунета и площадки LiveJournal и много другое.
Среди героев сериала Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Алена Долецкая, Константин Хабенский, Евгений Цыганов, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Гуф.
Премьера сериала "Нулевые" запланирована на 12 мая 2022 года.