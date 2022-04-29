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Звезды вспоминают "нулевые" в трейлере документального сериала Минаева - РИА Новости, 29.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220429/nulevye-1786175674.html
Звезды вспоминают "нулевые" в трейлере документального сериала Минаева
Звезды вспоминают "нулевые" в трейлере документального сериала Минаева - РИА Новости, 29.04.2022
Звезды вспоминают "нулевые" в трейлере документального сериала Минаева
Видеосервисы more.tv и Wink представили первый трейлер документального сериала Сергея Минаева "‎Нулевые". Ролик размещен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:56
2022-04-29T15:56
культура
новости культуры
кино и сериалы
федор бондарчук
тимур бекмамбетов
алена долецкая
константин хабенский
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Видеосервисы more.tv и Wink представили первый трейлер документального сериала Сергея Минаева "‎Нулевые". Ролик размещен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра. Это продолжение предыдущего проекта Минаева — "Девяностые". В эпизодах будут представлены разные срезы десятилетия. Например, в одной серии расскажут о подъеме в российском кино, который начался с релиза "Ночного дозора". В другом — о появлении этапных реалити-шоу — "За стеклом", "Дом-2" и "Фабрика звезд". Отдельную главу посвятили русскому рэпу. Также в списке тем — зарождение Рунета и площадки LiveJournal и много другое. Среди героев сериала Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Алена Долецкая, Константин Хабенский, Евгений Цыганов, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Гуф. Премьера сериала "‎Нулевые"‎ запланирована на 12 мая 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, федор бондарчук, тимур бекмамбетов, алена долецкая, константин хабенский, евгений цыганов, сергей лукьяненко, аркадий новиков, светлана бондарчук, знаменитости, звезды, тина канделаки (тинатин канделаки)
15:56 29.04.2022
 
Звезды вспоминают "нулевые" в трейлере документального сериала Минаева

В Сети вышел трейлер документального сериала Сергея Минаева "Нулевые"

© Предоставлено пресс-службой more.tvКадр из сериала "Нулевые"
Кадр из сериала Нулевые
© Предоставлено пресс-службой more.tv
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Видеосервисы more.tv и Wink представили первый трейлер документального сериала Сергея Минаева "‎Нулевые". Ролик размещен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.
Это продолжение предыдущего проекта Минаева — "Девяностые". В эпизодах будут представлены разные срезы десятилетия. Например, в одной серии расскажут о подъеме в российском кино, который начался с релиза "Ночного дозора". В другом — о появлении этапных реалити-шоу — "За стеклом", "Дом-2" и "Фабрика звезд". Отдельную главу посвятили русскому рэпу. Также в списке тем — зарождение Рунета и площадки LiveJournal и много другое.
Среди героев сериала Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Алена Долецкая, Константин Хабенский, Евгений Цыганов, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Гуф.
Премьера сериала "‎Нулевые"‎ запланирована на 12 мая 2022 года.
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