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Норвегия закрыла границу для проезда грузовиков из России - РИА Новости, 29.04.2022
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Норвегия закрыла границу для проезда грузовиков из России
Норвегия закрыла границу для проезда грузовиков из России - РИА Новости, 29.04.2022
Норвегия закрыла границу для проезда грузовиков из России
Единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг будет закрыт для проезда грузовиков из РФ, также будет введен запрет для захода судов из РФ РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:03
2022-04-29T14:03
в мире
владимир путин
норвегия
украина
россия
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МУРМАНСК, 28 апр – РИА Новости. Единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг будет закрыт для проезда грузовиков из РФ, также будет введен запрет для захода судов из РФ в норвежские порты, за исключением рыболовных, сообщила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт, слова которой приводит телерадиокомпания NRK."Мы вводим пятый пакет санкций, предусмотренный ЕС, в Норвегии. Это означает, что мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор", - сказала министр.Также телекомпания сообщает о том, что в соответствии с санкционной политикой ЕС Норвегия закроет и порты для захода российских судов."Однако исключение будет сделано для рыболовного флота. Это означает, что два из трех российских судов смогут заходить в порты как и прежде", - отметила телекомпания.Этот запрет начнет действовать 7 мая, подтвердил NRK министр рыбной промышленности Норвегии Бьорнар Скьэран.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.После начала специальной военной операции России на Украине США и Евросоюз ввели масштабные санкции против физических лиц, организаций, различных секторов российской экономики.
https://ria.ru/20220408/rusofobiya-1782581508.html
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в мире, владимир путин, норвегия, украина, россия, евросоюз
14:03 29.04.2022
 
Норвегия закрыла границу для проезда грузовиков из России

Норвегия закрыла границу для проезда грузовиков из России и запретила заход судов в порты

© AFP 2022 / Jonathan NackstrandКПП на российско-норвежской границе
КПП на российско-норвежской границе - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / Jonathan Nackstrand
КПП на российско-норвежской границе. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 апр – РИА Новости. Единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг будет закрыт для проезда грузовиков из РФ, также будет введен запрет для захода судов из РФ в норвежские порты, за исключением рыболовных, сообщила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт, слова которой приводит телерадиокомпания NRK.
"Мы вводим пятый пакет санкций, предусмотренный ЕС, в Норвегии. Это означает, что мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор", - сказала министр.
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Также телекомпания сообщает о том, что в соответствии с санкционной политикой ЕС Норвегия закроет и порты для захода российских судов.
"Однако исключение будет сделано для рыболовного флота. Это означает, что два из трех российских судов смогут заходить в порты как и прежде", - отметила телекомпания.
Этот запрет начнет действовать 7 мая, подтвердил NRK министр рыбной промышленности Норвегии Бьорнар Скьэран.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
После начала специальной военной операции России на Украине США и Евросоюз ввели масштабные санкции против физических лиц, организаций, различных секторов российской экономики.
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