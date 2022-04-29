Рейтинг@Mail.ru
Польша и Чехия подготовят план на случай остановки поставок нефти из России - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/neft-1786175235.html
Польша и Чехия подготовят план на случай остановки поставок нефти из России
Польша и Чехия подготовят план на случай остановки поставок нефти из России - РИА Новости, 29.04.2022
Польша и Чехия подготовят план на случай остановки поставок нефти из России
Польша и Чехия выработают совместный сценарий на случай прекращения поставок нефти из России, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:48
2022-04-29T15:48
экономика
цены на нефть
польша
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d619afb5c79d185d5b11bc13e0479ca2.jpg
ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Польша и Чехия выработают совместный сценарий на случай прекращения поставок нефти из России, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в пятницу в Варшаве."Польская Республика через польские фирмы является владельцем ключевых НПЗ в Чехии. Мы говорили о том, как решить потенциальную ситуацию, если дойдет до остановки поставок нефти из России. Мы получили от польской стороны уверения, что Польша и польская компания Orlen готовы к такой ситуации и в состоянии отреагировать на нее динамично и быстро", - сказал Фиала."Мы также договорились, что будет создана рабочая группа, которая подготовит сценарий на случай остановки поставок нефти. Там будут представители министерств и представители соответствующих фирм, участвующих в поставках. Мы будем вместе готовиться к такому сценарию", - добавил он.Ранее правительство Польши официально заявило, что полностью прекратит импорт нефти, газа и угля из России до конца текущего года.
https://ria.ru/20220427/neft-1785841713.html
польша
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_ace68f10d7bf4285c2b3f965b7dee879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, польша, чехия
15:48 29.04.2022
 
Польша и Чехия подготовят план на случай остановки поставок нефти из России

Фиала: Чехия и Польша разработают план на случай остановки поставок нефти из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Польша и Чехия выработают совместный сценарий на случай прекращения поставок нефти из России, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в пятницу в Варшаве.
"Польская Республика через польские фирмы является владельцем ключевых НПЗ в Чехии. Мы говорили о том, как решить потенциальную ситуацию, если дойдет до остановки поставок нефти из России. Мы получили от польской стороны уверения, что Польша и польская компания Orlen готовы к такой ситуации и в состоянии отреагировать на нее динамично и быстро", - сказал Фиала.
"Мы также договорились, что будет создана рабочая группа, которая подготовит сценарий на случай остановки поставок нефти. Там будут представители министерств и представители соответствующих фирм, участвующих в поставках. Мы будем вместе готовиться к такому сценарию", - добавил он.
Ранее правительство Польши официально заявило, что полностью прекратит импорт нефти, газа и угля из России до конца текущего года.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 22:47
Германия поддержит поэтапный запрет на российскую нефть, сообщили СМИ
 
ЭкономикаЦены на нефтьПольшаЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала