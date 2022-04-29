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Польша и Чехия подготовят план на случай остановки поставок нефти из России
Польша и Чехия подготовят план на случай остановки поставок нефти из России - РИА Новости, 29.04.2022
Польша и Чехия подготовят план на случай остановки поставок нефти из России
Польша и Чехия выработают совместный сценарий на случай прекращения поставок нефти из России, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:48
2022-04-29T15:48
2022-04-29T15:48
экономика
цены на нефть
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ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Польша и Чехия выработают совместный сценарий на случай прекращения поставок нефти из России, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в пятницу в Варшаве."Польская Республика через польские фирмы является владельцем ключевых НПЗ в Чехии. Мы говорили о том, как решить потенциальную ситуацию, если дойдет до остановки поставок нефти из России. Мы получили от польской стороны уверения, что Польша и польская компания Orlen готовы к такой ситуации и в состоянии отреагировать на нее динамично и быстро", - сказал Фиала."Мы также договорились, что будет создана рабочая группа, которая подготовит сценарий на случай остановки поставок нефти. Там будут представители министерств и представители соответствующих фирм, участвующих в поставках. Мы будем вместе готовиться к такому сценарию", - добавил он.Ранее правительство Польши официально заявило, что полностью прекратит импорт нефти, газа и угля из России до конца текущего года.
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экономика, цены на нефть, польша, чехия
Польша и Чехия подготовят план на случай остановки поставок нефти из России
Фиала: Чехия и Польша разработают план на случай остановки поставок нефти из России
ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Польша и Чехия выработают совместный сценарий на случай прекращения поставок нефти из России, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в пятницу в Варшаве.
"Польская Республика через польские фирмы является владельцем ключевых НПЗ в Чехии
. Мы говорили о том, как решить потенциальную ситуацию, если дойдет до остановки поставок нефти из России
. Мы получили от польской стороны уверения, что Польша
и польская компания Orlen готовы к такой ситуации и в состоянии отреагировать на нее динамично и быстро", - сказал Фиала.
"Мы также договорились, что будет создана рабочая группа, которая подготовит сценарий на случай остановки поставок нефти. Там будут представители министерств и представители соответствующих фирм, участвующих в поставках. Мы будем вместе готовиться к такому сценарию", - добавил он.
Ранее правительство Польши официально заявило, что полностью прекратит импорт нефти, газа и угля из России до конца текущего года.