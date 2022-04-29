https://ria.ru/20220429/neft-1786063785.html
Нефть дорожает на рисках ввода эмбарго на российское сырье
Нефть дорожает на рисках ввода эмбарго на российское сырье - РИА Новости, 29.04.2022
Нефть дорожает на рисках ввода эмбарго на российское сырье
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне опасений по поводу возможного ввода эмбарго на нефть из России, следует из данных торгов. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T08:18
2022-04-29T08:18
2022-04-29T08:18
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне опасений по поводу возможного ввода эмбарго на нефть из России, следует из данных торгов.По состоянию на 7.58 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,9%, до 108,22 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 105,92 доллара.В пятницу утром трейдеры оценивают перспективы возможного ввода эмбарго на российское сырье в свете сообщения газеты Wall Street Journal о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из РФ."ЕС (сейчас) активно рассматривает возможность введения эмбарго на импорт российской нефти в той или иной форме, причем даже Германия готова его поддержать", - приводит слова аналитиков Energy Aspects газета Wall Street Journal.Трейдеры в пятницу также ожидают еженедельную статистику по действующим нефтяным буровым установкам в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За прошлую неделю их число выросло на 1 – до 549 агрегатов.
https://ria.ru/20220424/gaz-1785173463.html
https://ria.ru/20220423/embargo-1785119389.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, германия, сша, цены на нефть, baker hughes, евросоюз, brent, wti (нефть)
Нефть дорожает на рисках ввода эмбарго на российское сырье
Цены на нефть растут на фоне опасений из-за возможного ввода эмбарго на нефть из России