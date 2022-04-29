https://ria.ru/20220429/neft-1786063785.html

Нефть дорожает на рисках ввода эмбарго на российское сырье

Нефть дорожает на рисках ввода эмбарго на российское сырье - РИА Новости, 29.04.2022

Нефть дорожает на рисках ввода эмбарго на российское сырье

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне опасений по поводу возможного ввода эмбарго на нефть из России, следует из данных торгов. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T08:18

2022-04-29T08:18

2022-04-29T08:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

германия

сша

цены на нефть

baker hughes

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:78:3134:1840_1920x0_80_0_0_4c1cf2c2187e7a30d31fea5b55285db4.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне опасений по поводу возможного ввода эмбарго на нефть из России, следует из данных торгов.По состоянию на 7.58 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,9%, до 108,22 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 105,92 доллара.В пятницу утром трейдеры оценивают перспективы возможного ввода эмбарго на российское сырье в свете сообщения газеты Wall Street Journal о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из РФ."ЕС (сейчас) активно рассматривает возможность введения эмбарго на импорт российской нефти в той или иной форме, причем даже Германия готова его поддержать", - приводит слова аналитиков Energy Aspects газета Wall Street Journal.Трейдеры в пятницу также ожидают еженедельную статистику по действующим нефтяным буровым установкам в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За прошлую неделю их число выросло на 1 – до 549 агрегатов.

https://ria.ru/20220424/gaz-1785173463.html

https://ria.ru/20220423/embargo-1785119389.html

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, германия, сша, цены на нефть, baker hughes, евросоюз, brent, wti (нефть)