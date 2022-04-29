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Нефть дорожает на рисках ввода эмбарго на российское сырье - РИА Новости, 29.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220429/neft-1786063785.html
Нефть дорожает на рисках ввода эмбарго на российское сырье
Нефть дорожает на рисках ввода эмбарго на российское сырье - РИА Новости, 29.04.2022
Нефть дорожает на рисках ввода эмбарго на российское сырье
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне опасений по поводу возможного ввода эмбарго на нефть из России, следует из данных торгов. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T08:18
2022-04-29T08:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
германия
сша
цены на нефть
baker hughes
евросоюз
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне опасений по поводу возможного ввода эмбарго на нефть из России, следует из данных торгов.По состоянию на 7.58 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,9%, до 108,22 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 105,92 доллара.В пятницу утром трейдеры оценивают перспективы возможного ввода эмбарго на российское сырье в свете сообщения газеты Wall Street Journal о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из РФ."ЕС (сейчас) активно рассматривает возможность введения эмбарго на импорт российской нефти в той или иной форме, причем даже Германия готова его поддержать", - приводит слова аналитиков Energy Aspects газета Wall Street Journal.Трейдеры в пятницу также ожидают еженедельную статистику по действующим нефтяным буровым установкам в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За прошлую неделю их число выросло на 1 – до 549 агрегатов.
https://ria.ru/20220424/gaz-1785173463.html
https://ria.ru/20220423/embargo-1785119389.html
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экономика, россия, германия, сша, цены на нефть, baker hughes, евросоюз, brent, wti (нефть)
08:18 29.04.2022
 
Нефть дорожает на рисках ввода эмбарго на российское сырье

Цены на нефть растут на фоне опасений из-за возможного ввода эмбарго на нефть из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне опасений по поводу возможного ввода эмбарго на нефть из России, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.58 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,9%, до 108,22 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 105,92 доллара.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 14:44
В ЕК предупредили о последствиях введения эмбарго на газ из России
В пятницу утром трейдеры оценивают перспективы возможного ввода эмбарго на российское сырье в свете сообщения газеты Wall Street Journal о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из РФ.
"ЕС (сейчас) активно рассматривает возможность введения эмбарго на импорт российской нефти в той или иной форме, причем даже Германия готова его поддержать", - приводит слова аналитиков Energy Aspects газета Wall Street Journal.
Трейдеры в пятницу также ожидают еженедельную статистику по действующим нефтяным буровым установкам в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За прошлую неделю их число выросло на 1 – до 549 агрегатов.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 21:20
Экс-канцлер ФРГ Шредер выступил против введения эмбарго на российский газ
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияГерманияСШАЦены на нефтьBaker HughesЕвросоюзBrentWTI (нефть)
 
 
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