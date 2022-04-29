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Лавров объяснил, когда НАТО была оборонительным союзом - РИА Новости, 29.04.2022
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Лавров объяснил, когда НАТО была оборонительным союзом
Лавров объяснил, когда НАТО была оборонительным союзом - РИА Новости, 29.04.2022
Лавров объяснил, когда НАТО была оборонительным союзом
НАТО была оборонительным союзом, когда стояла Берлинская стена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T22:21
2022-04-29T22:21
ссср
южно-китайское море
нато
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. НАТО была оборонительным союзом, когда стояла Берлинская стена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Североатлантическая организация была оборонительным союзом, когда существовала Берлинская стена, сделанная из бетона, и геополитическая "стена" между НАТО и странами Варшавского договора", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya.По его словам, когда Варшавский договор и СССР прекратили свое существование, НАТО решила, что линия обороны должна быть расширена на Восток.Министр также отметил, что следующей линией "обороны" будет регион Южно-Китайского моря.
https://ria.ru/20220429/lavrov-1786264222.html
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ссср, южно-китайское море, нато, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:21 29.04.2022
 
Лавров объяснил, когда НАТО была оборонительным союзом

Глава МИД Лавров: НАТО была оборонительным союзом, когда существовала Берлинская стена

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. НАТО была оборонительным союзом, когда стояла Берлинская стена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Североатлантическая организация была оборонительным союзом, когда существовала Берлинская стена, сделанная из бетона, и геополитическая "стена" между НАТО и странами Варшавского договора", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya.
По его словам, когда Варшавский договор и СССР прекратили свое существование, НАТО решила, что линия обороны должна быть расширена на Восток.
Министр также отметил, что следующей линией "обороны" будет регион Южно-Китайского моря.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
Вчера, 21:40
Россия не считает себя в состоянии войны с НАТО, заявил Лавров
 
СССРЮжно-Китайское мореНАТОВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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