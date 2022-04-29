https://ria.ru/20220429/nato-1786269377.html

Лавров объяснил, когда НАТО была оборонительным союзом

Лавров объяснил, когда НАТО была оборонительным союзом - РИА Новости, 29.04.2022

Лавров объяснил, когда НАТО была оборонительным союзом

НАТО была оборонительным союзом, когда стояла Берлинская стена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T22:21

2022-04-29T22:21

2022-04-29T22:21

ссср

южно-китайское море

нато

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. НАТО была оборонительным союзом, когда стояла Берлинская стена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Североатлантическая организация была оборонительным союзом, когда существовала Берлинская стена, сделанная из бетона, и геополитическая "стена" между НАТО и странами Варшавского договора", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya.По его словам, когда Варшавский договор и СССР прекратили свое существование, НАТО решила, что линия обороны должна быть расширена на Восток.Министр также отметил, что следующей линией "обороны" будет регион Южно-Китайского моря.

https://ria.ru/20220429/lavrov-1786264222.html

ссср

южно-китайское море

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ссср, южно-китайское море, нато, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)