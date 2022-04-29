https://ria.ru/20220429/nato-1786269377.html
Лавров объяснил, когда НАТО была оборонительным союзом
Лавров объяснил, когда НАТО была оборонительным союзом - РИА Новости, 29.04.2022
Лавров объяснил, когда НАТО была оборонительным союзом
НАТО была оборонительным союзом, когда стояла Берлинская стена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T22:21
2022-04-29T22:21
2022-04-29T22:21
ссср
южно-китайское море
нато
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. НАТО была оборонительным союзом, когда стояла Берлинская стена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Североатлантическая организация была оборонительным союзом, когда существовала Берлинская стена, сделанная из бетона, и геополитическая "стена" между НАТО и странами Варшавского договора", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya.По его словам, когда Варшавский договор и СССР прекратили свое существование, НАТО решила, что линия обороны должна быть расширена на Восток.Министр также отметил, что следующей линией "обороны" будет регион Южно-Китайского моря.
https://ria.ru/20220429/lavrov-1786264222.html
ссср
южно-китайское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, южно-китайское море, нато, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров объяснил, когда НАТО была оборонительным союзом
Глава МИД Лавров: НАТО была оборонительным союзом, когда существовала Берлинская стена