https://ria.ru/20220429/nato-1786214970.html

НАТО заявила о неоднократном сопровождении российских самолетов за три дня

НАТО заявила о неоднократном сопровождении российских самолетов за три дня - РИА Новости, 29.04.2022

НАТО заявила о неоднократном сопровождении российских самолетов за три дня

Воздушное командование НАТО заявило, что самолеты блока, дислоцированные в районе Балтийского и Черного морей, с 26 апреля несколько раз поднимались в воздух,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:45

2022-04-29T17:45

2022-04-29T17:45

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нато

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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Воздушное командование НАТО заявило, что самолеты блока, дислоцированные в районе Балтийского и Черного морей, с 26 апреля несколько раз поднимались в воздух, чтобы сопровождать российские военные самолеты вблизи воздушного пространства альянса.Сообщается, что российские самолеты не входили в воздушное пространство стран альянса. "Быстрое реагирование демонстрирует готовность и способность сил НАТО охранять небо союзников 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году", - указывается в заявлении.Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

https://ria.ru/20220324/nato-1779847979.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нато