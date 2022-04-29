https://ria.ru/20220429/nato-1786214970.html
НАТО заявила о неоднократном сопровождении российских самолетов за три дня
НАТО заявила о неоднократном сопровождении российских самолетов за три дня - РИА Новости, 29.04.2022
НАТО заявила о неоднократном сопровождении российских самолетов за три дня
Воздушное командование НАТО заявило, что самолеты блока, дислоцированные в районе Балтийского и Черного морей, с 26 апреля несколько раз поднимались в воздух,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:45
2022-04-29T17:45
2022-04-29T17:45
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Воздушное командование НАТО заявило, что самолеты блока, дислоцированные в районе Балтийского и Черного морей, с 26 апреля несколько раз поднимались в воздух, чтобы сопровождать российские военные самолеты вблизи воздушного пространства альянса.Сообщается, что российские самолеты не входили в воздушное пространство стран альянса. "Быстрое реагирование демонстрирует готовность и способность сил НАТО охранять небо союзников 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году", - указывается в заявлении.Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
https://ria.ru/20220324/nato-1779847979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато
НАТО заявила о неоднократном сопровождении российских самолетов за три дня
Самолеты НАТО с 26 апреля неоднократно сопровождали российскую военную авиацию