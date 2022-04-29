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НАТО заявила о неоднократном сопровождении российских самолетов за три дня - РИА Новости, 29.04.2022
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НАТО заявила о неоднократном сопровождении российских самолетов за три дня
НАТО заявила о неоднократном сопровождении российских самолетов за три дня - РИА Новости, 29.04.2022
НАТО заявила о неоднократном сопровождении российских самолетов за три дня
Воздушное командование НАТО заявило, что самолеты блока, дислоцированные в районе Балтийского и Черного морей, с 26 апреля несколько раз поднимались в воздух,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:45
2022-04-29T17:45
в мире
россия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Воздушное командование НАТО заявило, что самолеты блока, дислоцированные в районе Балтийского и Черного морей, с 26 апреля несколько раз поднимались в воздух, чтобы сопровождать российские военные самолеты вблизи воздушного пространства альянса.Сообщается, что российские самолеты не входили в воздушное пространство стран альянса. "Быстрое реагирование демонстрирует готовность и способность сил НАТО охранять небо союзников 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году", - указывается в заявлении.Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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в мире, россия, нато
17:45 29.04.2022
 
НАТО заявила о неоднократном сопровождении российских самолетов за три дня

Самолеты НАТО с 26 апреля неоднократно сопровождали российскую военную авиацию

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jacob AlbersИстребитель F-15C Eagle ВВС США
Истребитель F-15C Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jacob Albers
Истребитель F-15C Eagle ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Воздушное командование НАТО заявило, что самолеты блока, дислоцированные в районе Балтийского и Черного морей, с 26 апреля несколько раз поднимались в воздух, чтобы сопровождать российские военные самолеты вблизи воздушного пространства альянса.
Сообщается, что российские самолеты не входили в воздушное пространство стран альянса. "Быстрое реагирование демонстрирует готовность и способность сил НАТО охранять небо союзников 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году", - указывается в заявлении.
Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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