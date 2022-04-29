https://ria.ru/20220429/narody-1786268966.html

Народы России и Украины будут жить в мире, считает Лавров

Народы России и Украины будут жить в мире, считает Лавров - РИА Новости, 29.04.2022

Народы России и Украины будут жить в мире, считает Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров не сомневается в том, что русские и украинцы будут жить в мире и добрососедстве. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T22:12

2022-04-29T22:12

2022-04-29T22:12

украина

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 апр-РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не сомневается в том, что русские и украинцы будут жить в мире и добрососедстве.Отвечая на вопрос в ходе интервью телеканалу Al Arabiya, он указал, что "у меня нет ни малейшего сомнения в том, что два народа будут жить в мире и добрососедских отношениях".

https://ria.ru/20220412/ukraina-1783131425.html

украина

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украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)