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Народы России и Украины будут жить в мире, считает Лавров - РИА Новости, 29.04.2022
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Народы России и Украины будут жить в мире, считает Лавров
Народы России и Украины будут жить в мире, считает Лавров - РИА Новости, 29.04.2022
Народы России и Украины будут жить в мире, считает Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров не сомневается в том, что русские и украинцы будут жить в мире и добрососедстве. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T22:12
2022-04-29T22:12
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 29 апр-РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не сомневается в том, что русские и украинцы будут жить в мире и добрососедстве.Отвечая на вопрос в ходе интервью телеканалу Al Arabiya, он указал, что "у меня нет ни малейшего сомнения в том, что два народа будут жить в мире и добрососедских отношениях".
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украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:12 29.04.2022
 
Народы России и Украины будут жить в мире, считает Лавров

Глава МИД Лавров не сомневается в том, что народы России и Украины будут жить в мире

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр-РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не сомневается в том, что русские и украинцы будут жить в мире и добрососедстве.
Отвечая на вопрос в ходе интервью телеканалу Al Arabiya, он указал, что "у меня нет ни малейшего сомнения в том, что два народа будут жить в мире и добрососедских отношениях".
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