https://ria.ru/20220429/naemnik-1786275370.html

Наемник из Дании уничтожен на Украине, пишут СМИ

Наемник из Дании уничтожен на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2022

Наемник из Дании уничтожен на Украине, пишут СМИ

Посольство Украины в Копенгагене сообщило, что наемник из Дании, действовавший на стороне украинских войск, уничтожен на Украине, пишет датская газета... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T23:59

2022-04-29T23:59

2022-04-29T23:59

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Посольство Украины в Копенгагене сообщило, что наемник из Дании, действовавший на стороне украинских войск, уничтожен на Украине, пишет датская газета Jyllands-Posten.Как сообщило посольство изданию, наемник прибыл на Украину в марте, предварительно зарегистрировавшись у них. На момент смерти ему было 25 лет.Подробности пока не сообщались.Министерство иностранных дел Дании заявило изданию, что пока не может подтвердить смерть со своей стороны, добавив, что сейчас оно ведет диалог с украинскими властями, "чтобы изучить полученную информацию".Ранее ведомство заявляло, что работать в условиях вооруженного конфликта "исключительно сложно".Посольство Украины отметило, что датская сторона готова взять на себя транспортировку тела наемника после подтверждения смерти.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/naemnik-1786201941.html

https://ria.ru/20220429/chvk-1786057850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, дания, россия