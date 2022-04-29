https://ria.ru/20220429/naemnik-1786201941.html

Британский наемник предостерег англичан от участия в боях на Украине

Британский наемник предостерег англичан от участия в боях на Украине - РИА Новости, 29.04.2022

Британский наемник предостерег англичан от участия в боях на Украине

Пленный британский наемник, прибывший на Украину через польскую границу, рассказал, что за участие в боях ему ничего не заплатили, и призвал сограждан, решивших РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:05

2022-04-29T17:05

2022-04-29T17:29

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пленный британский наемник, прибывший на Украину через польскую границу, рассказал, что за участие в боях ему ничего не заплатили, и призвал сограждан, решивших последовать его примеру, сильно подумать, следует из видеоинтервью, опубликованных в пятницу Минобороны РФ."Мне не платили. Обещали, что будут платить, но никто денег не получил", - рассказал британский наемник Эндрю Хилл.По его словам, он прибыл на Украину через польскую границу из города Жешув. Хилл заявил, что в его группе было семь человек, которых он не знает, и он получал самый минимум информации, даже не зная, кто отдает им приказы.На видеокадрах видно, что у наемника повреждена рука, по его словам, русские солдаты оказали ему медицинскую помощь и заверили его в том, что он в безопасности."Им стоит сильно подумать, нас это не касается", - заключил Хилл, отвечая на вопрос, что бы он сказал другим англичанам, кто решит поехать на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.МИД РФ заявлял, что с 24 февраля на Украину приехали порядка 7 тысяч наемников из более чем 60 стран.

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Никто денег не получил" – британский наемник, воевавший на Украине Минобороны России опубликовало кадры опроса британского наемника, воевавшего на Украине. Группа наемников, в которой воевал британец, была разбита, сам он был ранен и сдался российским военным в Николаевской области. 2022-04-29T17:05 true PT4M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, великобритания, россия