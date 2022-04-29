https://ria.ru/20220429/nabiullina-1786162188.html

Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, заявила Набиуллина

Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022

Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, заявила Набиуллина

Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:12

2022-04-29T15:12

2022-04-29T15:38

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Что касается денежно-кредитных условий, то они остаются жесткими. С одной стороны и курс рубля, и доходности ОФЗ вернулись к уровням середины февраля, риски финансовой стабильности снизились. С другой стороны, в условиях неопределенности выросла премия за риск, включаемая в кредитные ставки", - сказала Набиуллина.Также банки сейчас предъявляют значительно более строгие требования к заемщикам и обеспечению по кредиту. "Это формирует жесткие ценовые и не ценовые условия кредитования. Снижение ключевой ставки позволит несколько сгладить эту ситуацию", - объяснила глава ЦБ.ЦБ ранее в пятницу понизил ключевую ставку сразу до 14% с 17% годовых.

https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786159955.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина