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Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022
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Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, заявила Набиуллина
Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022
Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, заявила Набиуллина
Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:12
2022-04-29T15:38
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Что касается денежно-кредитных условий, то они остаются жесткими. С одной стороны и курс рубля, и доходности ОФЗ вернулись к уровням середины февраля, риски финансовой стабильности снизились. С другой стороны, в условиях неопределенности выросла премия за риск, включаемая в кредитные ставки", - сказала Набиуллина.Также банки сейчас предъявляют значительно более строгие требования к заемщикам и обеспечению по кредиту. "Это формирует жесткие ценовые и не ценовые условия кредитования. Снижение ключевой ставки позволит несколько сгладить эту ситуацию", - объяснила глава ЦБ.ЦБ ранее в пятницу понизил ключевую ставку сразу до 14% с 17% годовых.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
15:12 29.04.2022 (обновлено: 15:38 29.04.2022)
 
Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина: денежно-кредитные условия в России остаются жесткими

© Фото : пресс-служба Банка РоссииПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : пресс-служба Банка России
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Что касается денежно-кредитных условий, то они остаются жесткими. С одной стороны и курс рубля, и доходности ОФЗ вернулись к уровням середины февраля, риски финансовой стабильности снизились. С другой стороны, в условиях неопределенности выросла премия за риск, включаемая в кредитные ставки", - сказала Набиуллина.
Также банки сейчас предъявляют значительно более строгие требования к заемщикам и обеспечению по кредиту. "Это формирует жесткие ценовые и не ценовые условия кредитования. Снижение ключевой ставки позволит несколько сгладить эту ситуацию", - объяснила глава ЦБ.
ЦБ ранее в пятницу понизил ключевую ставку сразу до 14% с 17% годовых.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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