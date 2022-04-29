https://ria.ru/20220429/myuller-1786063942.html

Шеф гестапо Мюллер покончил с собой сразу после Гитлера

Шеф гестапо Мюллер покончил с собой сразу после Гитлера - РИА Новости, 29.04.2022

Шеф гестапо Мюллер покончил с собой сразу после Гитлера

Руководитель тайной государственной полиции (гестапо) нацистской Германии группенфюрер СС Генрих Мюллер покончил с собой в окруженном советскими войсками... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T08:19

2022-04-29T08:19

2022-04-29T20:34

общество

юлиан семенов

германия

ссср

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

центральное разведывательное управление (цру)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151388/05/1513880588_0:480:2560:1920_1920x0_80_0_0_678ec10bc159dda6f7076967aa15e064.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Руководитель тайной государственной полиции (гестапо) нацистской Германии группенфюрер СС Генрих Мюллер покончил с собой в окруженном советскими войсками Берлине сразу после самоубийства Гитлера в конце апреля 1945 года, об этом рассказал бывший личный пилот главаря нацистов Ганс Баур, показания которого, в свое время данные на допросе в Советском Союзе, обнародовала ФСБ России.ФСБ раскрыла новые архивные документы из следственного дела на Баура, которое хранится в управлении ФСБ по Новгородской области. В числе этих материалов - переведенные на русский язык собственноручные показания экс-пилота Гитлера на допросе в НКВД СССР в декабре 1945 года.В этих показаниях Баур, в частности, рассказал, как вела себя оставшаяся в рейхсканцелярии верхушка нацистов после самоубийства Гитлера."Группенфюрер СС Мюллер еще 30 апреля, после смерти Гитлера, сказал мне, что и он вместе с еще двумя сотрудниками СД застрелится", - писал Баур. "Для тебя, Баур, уйти отсюда имеет смысл, как пилоту, тебе не приходилось никого арестовывать или расстреливать, а я вел следствия по делу заговора (против Гитлера) 20 июля (1944 года) и делал еще кое-что, о чем я не имею права тебе говорить" - так, по воспоминаниям бывшего летчика, ему говорил Мюллер.Баур добавил, что о самоубийстве Мюллера и двух его сотрудников он узнал в плену от монтера Хеншеля.В августе 1945 года на территории министерства авиации Германии во временной могиле нашли труп в генеральском мундире. Во внутреннем кармане лежало служебное удостоверение на имя группенфюрера Мюллера с его фотографией. Тело перезахоронили на старом еврейском кладбище "Большая Гамбургская улица", а потом якобы перенесли на гарнизонное кладбище Лилиентальштрассе.В сентябре 1963 года останки, захороненные там, эксгумировали. Обнаружили три скелета и один череп, но трупа группенфюрера среди них не было. Только спустя полвека появилась информация, что останки Мюллера перезахоронили не на Лилиентальштрассе, а на еврейском кладбище в районе Митте.Та история породила многочисленные конспирологические версии. Начальник внешнеполитической разведки Третьего рейха Вальтер Шелленберг в воспоминаниях, опубликованных уже после его смерти в 1956 году, заявил, что Мюллер не умер в 1945 году, а был завербован НКВД и жил в СССР. Якобы немецкий военнопленный, имя которого не называлось, видел шефа гестапо в столице СССР в 1948 году, и вскоре тот скончался. В 1961 году заместитель начальника польской военной контрразведки подполковник Михал Голеневский – предатель, перешедший на сторону США, заявил, что слышал от советских руководителей, как между 1950 и 1952 годами советские спецслужбы нашли Мюллера и увезли его в Москву.Другие исследователи предполагали, что Мюллер, как и многие гитлеровские сообщники, скрылся в Латинской Америке. Эту тему среди прочих поднимал советский писатель Юлиан Семенов, создатель образа советского разведчика-нелегала Максима Исаева-Штирлица, работавшего в нацистской Германии и противодействовавшего в том числе Мюллеру. В серии романов Семенова "Экспансия" Исаев-Штирлиц уже после Второй мировой войны ловит Мюллера в Латинской Америке.В 1990-е годы в США вышли книги "Вербовочные беседы" и "Дневники", в качестве автора был указан Генрих Мюллер. Шеф гестапо якобы признавался, что его завербовало ЦРУ, после чего он жил в Америке и умер в 1982 году в Калифорнии. Но эти тексты оказались литературной мистификацией.

https://ria.ru/20220429/gitler-1786062893.html

https://ria.ru/20131031/973903633.html

германия

ссср

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, юлиан семенов, германия, ссср, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральное разведывательное управление (цру)