https://ria.ru/20220429/mvideo-1786079899.html
Гендиректором "М.видео" стал Алексей Сухов
Гендиректором "М.видео" стал Алексей Сухов - РИА Новости, 29.04.2022
Гендиректором "М.видео" стал Алексей Сухов
Директор по корпоративным и правовым отношениям группы "М.Видео-Эльдорадо" Алексей Сухов с 26 апреля занял должность гендиректора "М.видео", сообщил ритейлер. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:15
2022-04-29T10:15
2022-04-29T10:20
экономика
м.видео
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Директор по корпоративным и правовым отношениям группы "М.Видео-Эльдорадо" Алексей Сухов с 26 апреля занял должность гендиректора "М.видео", сообщил ритейлер."Совет директоров группы утвердил новый формат управления публичным акционерным обществом и операционными структурами … Позицию генерального директора ПАО "М.видео" с 26 апреля занял директор по корпоративным и правовым отношениям компании Алексей Сухов", - говорится в сообщении.Отмечается, что Энрике Фернандес продолжит управление операционным бизнесом группы, руководство командой и развитие всех проектов, связанных с дальнейшим усовершенствованием работы компании и ростом ее операционной эффективности. Он также продолжит работу как член совдирa "М.видео".При этом Сухов продолжит исполнение своих обязанностей в качестве директора по корпоративным и правовым отношениям, а также возглавит "МВ Финанс" (дочернюю компанию "М.видео")."Изменения направлены на оптимизацию структуры управления группой в текущих условиях и не повлияют на эффективность функционирования бизнеса", - добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/vk-1785959009.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, м.видео, россия
10:15 29.04.2022 (обновлено: 10:20 29.04.2022)
Гендиректором "М.видео" стал Алексей Сухов
Генеральным директором "М.видео" с 26 апреля стал Алексей Сухов
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Директор по корпоративным и правовым отношениям группы "М.Видео-Эльдорадо" Алексей Сухов с 26 апреля занял должность гендиректора "М.видео", сообщил
ритейлер.
"Совет директоров группы утвердил новый формат управления публичным акционерным обществом и операционными структурами … Позицию генерального директора ПАО "М.видео
" с 26 апреля занял директор по корпоративным и правовым отношениям компании Алексей Сухов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Энрике Фернандес продолжит управление операционным бизнесом группы, руководство командой и развитие всех проектов, связанных с дальнейшим усовершенствованием работы компании и ростом ее операционной эффективности. Он также продолжит работу как член совдирa "М.видео".
При этом Сухов продолжит исполнение своих обязанностей в качестве директора по корпоративным и правовым отношениям, а также возглавит "МВ Финанс" (дочернюю компанию "М.видео").
"Изменения направлены на оптимизацию структуры управления группой в текущих условиях и не повлияют на эффективность функционирования бизнеса", - добавляется в сообщении.