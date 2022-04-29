https://ria.ru/20220429/mvideo-1786079899.html

Гендиректором "М.видео" стал Алексей Сухов

Гендиректором "М.видео" стал Алексей Сухов - РИА Новости, 29.04.2022

Гендиректором "М.видео" стал Алексей Сухов

Директор по корпоративным и правовым отношениям группы "М.Видео-Эльдорадо" Алексей Сухов с 26 апреля занял должность гендиректора "М.видео", сообщил ритейлер. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:15

2022-04-29T10:15

2022-04-29T10:20

экономика

м.видео

россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Директор по корпоративным и правовым отношениям группы "М.Видео-Эльдорадо" Алексей Сухов с 26 апреля занял должность гендиректора "М.видео", сообщил ритейлер."Совет директоров группы утвердил новый формат управления публичным акционерным обществом и операционными структурами … Позицию генерального директора ПАО "М.видео" с 26 апреля занял директор по корпоративным и правовым отношениям компании Алексей Сухов", - говорится в сообщении.Отмечается, что Энрике Фернандес продолжит управление операционным бизнесом группы, руководство командой и развитие всех проектов, связанных с дальнейшим усовершенствованием работы компании и ростом ее операционной эффективности. Он также продолжит работу как член совдирa "М.видео".При этом Сухов продолжит исполнение своих обязанностей в качестве директора по корпоративным и правовым отношениям, а также возглавит "МВ Финанс" (дочернюю компанию "М.видео")."Изменения направлены на оптимизацию структуры управления группой в текущих условиях и не повлияют на эффективность функционирования бизнеса", - добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/vk-1785959009.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, м.видео, россия