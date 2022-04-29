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Лавров заявил, что Молдавию затаскивают в НАТО - РИА Новости, 29.04.2022
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Лавров заявил, что Молдавию затаскивают в НАТО
Лавров заявил, что Молдавию затаскивают в НАТО - РИА Новости, 29.04.2022
Лавров заявил, что Молдавию затаскивают в НАТО
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, должна ли Молдавия беспокоиться в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, заявил, что страна должна РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T22:06
2022-04-29T22:13
в мире
россия
украина
молдавия
нато
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, должна ли Молдавия беспокоиться в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, заявил, что страна должна беспокоиться в связи с попытками затянуть ее в НАТО.В интервью телеканалу Al Arabiya Лаврова спросили, "должна ли опасаться чего-то Молдавия в связи со специальной операцией России"."Они должны беспокоиться о своём собственном будущем, потому что их затаскивают в НАТО, и я не думаю, что это поможет безопасности Молдавии", - ответил министр."Цели специальной военной операции России на Украине были объявлены. Они состоят в том, чтобы защищать гражданское население на востоке Украины и следить за тем, чтобы не было никаких угроз с территории Украины для этого населения и для России. Вот и всё", - пояснил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, молдавия, нато, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:06 29.04.2022 (обновлено: 22:13 29.04.2022)
 
Лавров заявил, что Молдавию затаскивают в НАТО

Лавров об опасениях Молдавии: они должны беспокоиться о будущем, их затаскивают в НАТО

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкАкция сторонников М. Санду в Кишиневе
Акция сторонников М. Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, должна ли Молдавия беспокоиться в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, заявил, что страна должна беспокоиться в связи с попытками затянуть ее в НАТО.
В интервью телеканалу Al Arabiya Лаврова спросили, "должна ли опасаться чего-то Молдавия в связи со специальной операцией России".
"Они должны беспокоиться о своём собственном будущем, потому что их затаскивают в НАТО, и я не думаю, что это поможет безопасности Молдавии", - ответил министр.
"Цели специальной военной операции России на Украине были объявлены. Они состоят в том, чтобы защищать гражданское население на востоке Украины и следить за тем, чтобы не было никаких угроз с территории Украины для этого населения и для России. Вот и всё", - пояснил он.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 10:03
Евросоюз нарастит поддержку Молдавии
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреРоссияУкраинаМолдавияНАТОСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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