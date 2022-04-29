https://ria.ru/20220429/moldaviya-1786121000.html
Журналистов "Известий" не пустили в Молдавию
Журналистов "Известий" не пустили в Молдавию - РИА Новости, 29.04.2022
Журналистов "Известий" не пустили в Молдавию
Оператора и корреспондента "Известий" не пустили в Молдавию, оператору было отказано из-за "отсутствия обратных билетов", а корреспондента обвинили в планах... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:11
2022-04-29T13:11
2022-04-29T13:11
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оператора и корреспондента "Известий" не пустили в Молдавию, оператору было отказано из-за "отсутствия обратных билетов", а корреспондента обвинили в планах поездки на Украину, сообщается на сайте издания."Журналистов "Известий" - корреспондента Дмитрия Лару и оператора Виктора Цховребора — не впустили в Молдавию. Их развернули на пункте контроля в аэропорту Кишинева, куда они прилетели из Стамбула", - говорится на сайте издания.Также сообщается, что оператору было отказано в перелете из-за "отсутствия обратных билетов", а вот корреспондента обвинили в том, что он якобы едет воевать на Украину."Сейчас журналисты находятся в транзитной зоне в аэропорту. Вечером, при наличии мест в самолете, они улетят в Стамбул", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220303/veschanie-1776324166.html
https://ria.ru/20220316/standarty-1778338104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, украина, кишинев, в мире
Журналистов "Известий" не пустили в Молдавию
Журналистов "Известий" Дмитрия Лару и Виктора Цховребора не пустили в Молдавию