https://ria.ru/20220429/moldaviya-1786121000.html

Журналистов "Известий" не пустили в Молдавию

Журналистов "Известий" не пустили в Молдавию - РИА Новости, 29.04.2022

Журналистов "Известий" не пустили в Молдавию

Оператора и корреспондента "Известий" не пустили в Молдавию, оператору было отказано из-за "отсутствия обратных билетов", а корреспондента обвинили в планах... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:11

2022-04-29T13:11

2022-04-29T13:11

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украина

кишинев

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оператора и корреспондента "Известий" не пустили в Молдавию, оператору было отказано из-за "отсутствия обратных билетов", а корреспондента обвинили в планах поездки на Украину, сообщается на сайте издания."Журналистов "Известий" - корреспондента Дмитрия Лару и оператора Виктора Цховребора — не впустили в Молдавию. Их развернули на пункте контроля в аэропорту Кишинева, куда они прилетели из Стамбула", - говорится на сайте издания.Также сообщается, что оператору было отказано в перелете из-за "отсутствия обратных билетов", а вот корреспондента обвинили в том, что он якобы едет воевать на Украину."Сейчас журналисты находятся в транзитной зоне в аэропорту. Вечером, при наличии мест в самолете, они улетят в Стамбул", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220303/veschanie-1776324166.html

https://ria.ru/20220316/standarty-1778338104.html

молдавия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, украина, кишинев, в мире