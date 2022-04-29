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Журналистов "Известий" не пустили в Молдавию - РИА Новости, 29.04.2022
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Журналистов "Известий" не пустили в Молдавию
Журналистов "Известий" не пустили в Молдавию - РИА Новости, 29.04.2022
Журналистов "Известий" не пустили в Молдавию
Оператора и корреспондента "Известий" не пустили в Молдавию, оператору было отказано из-за "отсутствия обратных билетов", а корреспондента обвинили в планах... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:11
2022-04-29T13:11
молдавия
украина
кишинев
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оператора и корреспондента "Известий" не пустили в Молдавию, оператору было отказано из-за "отсутствия обратных билетов", а корреспондента обвинили в планах поездки на Украину, сообщается на сайте издания."Журналистов "Известий" - корреспондента Дмитрия Лару и оператора Виктора Цховребора — не впустили в Молдавию. Их развернули на пункте контроля в аэропорту Кишинева, куда они прилетели из Стамбула", - говорится на сайте издания.Также сообщается, что оператору было отказано в перелете из-за "отсутствия обратных билетов", а вот корреспондента обвинили в том, что он якобы едет воевать на Украину."Сейчас журналисты находятся в транзитной зоне в аэропорту. Вечером, при наличии мест в самолете, они улетят в Стамбул", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220303/veschanie-1776324166.html
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молдавия, украина, кишинев, в мире
13:11 29.04.2022
 
Журналистов "Известий" не пустили в Молдавию

Журналистов "Известий" Дмитрия Лару и Виктора Цховребора не пустили в Молдавию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оператора и корреспондента "Известий" не пустили в Молдавию, оператору было отказано из-за "отсутствия обратных билетов", а корреспондента обвинили в планах поездки на Украину, сообщается на сайте издания.
"Журналистов "Известий" - корреспондента Дмитрия Лару и оператора Виктора Цховребора — не впустили в Молдавию. Их развернули на пункте контроля в аэропорту Кишинева, куда они прилетели из Стамбула", - говорится на сайте издания.
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Также сообщается, что оператору было отказано в перелете из-за "отсутствия обратных билетов", а вот корреспондента обвинили в том, что он якобы едет воевать на Украину.
"Сейчас журналисты находятся в транзитной зоне в аэропорту. Вечером, при наличии мест в самолете, они улетят в Стамбул", - добавляется в сообщении.
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