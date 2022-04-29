https://ria.ru/20220429/moldaviya-1786120038.html

Додон призвал срочно начать переговоры с Россией по газовому вопросу

Додон призвал срочно начать переговоры с Россией по газовому вопросу - РИА Новости, 29.04.2022

Додон призвал срочно начать переговоры с Россией по газовому вопросу

Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал руководство республики срочно начать переговоры с Россией по всему спектру социально-экономических вопросов, включая... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:06

2022-04-29T13:06

2022-04-29T13:06

в мире

молдавия

россия

газпром

молдовагаз

игорь додон

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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал руководство республики срочно начать переговоры с Россией по всему спектру социально-экономических вопросов, включая газовый.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке, но не получило ответа."Призываю власти Молдавии во имя национальных интересов и интересов граждан отказаться от санкционной антироссийской повестки, сохранять не только военный, но и экономический нейтралитет и срочно начать переговоры с нашим стратегическим партнером - Российской Федерацией - по всему спектру двухсторонних социально-экономических вопросов, включая газовый", - написал Додон в Telegram-канале.По его словам, страны, которым удалось отстоять дружественные отношения с Россией, получают газ по цене в четыре-пять раз ниже рыночной. Додон уверен, что руководство Молдавии могло бы взять пример с этих государств."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220428/moldaviya-1785961579.html

https://ria.ru/20220421/ekonomiya-1784728157.html

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Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, газпром, молдовагаз, игорь додон