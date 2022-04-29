Рейтинг@Mail.ru
В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля о дочери Сталина - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220429/mkht-1785915023.html
В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля о дочери Сталина
В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля о дочери Сталина - РИА Новости, 29.04.2022
В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля о дочери Сталина
В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля Данилы Чащина "Говорит Москва". РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T07:01
2022-04-29T07:01
культура
новости культуры
театр
светлана аллилуева (лана питерс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785906340_128:948:2082:2047_1920x0_80_0_0_b1b673ed15094ff71e36bd663b6a5469.jpg
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля Данилы Чащина "Говорит Москва". Он был поставлен специально для актрисы Натальи Теняковой по пьесе Юлии Поспеловой, в основе которой книга дочери Сталина Светланы Аллилуевой "Двадцать писем к другу"."Монолог героини построен на документах, но с помощью драматурга он обретает изысканную, едва ли не поэтическую художественную форму", — говорится в пресс-релизе. В спектакле рассказывается о том, как детский взгляд на отца, который для маленькой девочки воплощает целый мир, со временем меняется."Это история про взросление. Про то, как в детстве ты живешь в самой счастливой стране, но постепенно начинаешь понимать, что не все так радужно. Что мир оказывается другой. Это немного похоже на фильм "Шоу Трумана", когда герой плывет по морю и вдруг упирается в нарисованный задник. Светлана обнаруживает, что райский мир ее детства был фальшивым", — рассказывает Чащин.
https://ria.ru/20220423/spektakl-1784781235.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785906340_240:931:1729:2047_1920x0_80_0_0_3f22085e124ef4f13c5b8e5335ecac66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, театр, светлана аллилуева (лана питерс)
07:01 29.04.2022
 
В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля о дочери Сталина

В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля "Говорит Москва" с Теняковой о дочери Сталина

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Тенякова в спектакле "Говорит Москва" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Актриса Наталья Тенякова в спектакле Говорит Москва на сцене МХТ имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля Данилы Чащина "Говорит Москва".
Он был поставлен специально для актрисы Натальи Теняковой по пьесе Юлии Поспеловой, в основе которой книга дочери Сталина Светланы Аллилуевой "Двадцать писем к другу".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Наталья Тенякова в спектакле "Говорит Москва"

Актриса Наталья Тенякова в спектакле Говорит Москва на сцене МХТ имени А. П. Чехова
1 из 3

Наталья Тенякова в спектакле "Говорит Москва"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Наталья Тенякова в постановке "Говорит Москва"

Актриса Наталья Тенякова в спектакле Говорит Москва на сцене МХТ имени А. П. Чехова
2 из 3

Наталья Тенякова в постановке "Говорит Москва"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Дарья Петриченко и Наталья Тенякова в спектакле "Говорит Москва"

Актрисы Дарья Петриченко и Наталья Тенякова в спектакле Говорит Москва на сцене МХТ имени А. П. Чехова
3 из 3

Дарья Петриченко и Наталья Тенякова в спектакле "Говорит Москва"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 3

Наталья Тенякова в спектакле "Говорит Москва"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 3

Наталья Тенякова в постановке "Говорит Москва"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 3

Дарья Петриченко и Наталья Тенякова в спектакле "Говорит Москва"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
"Монолог героини построен на документах, но с помощью драматурга он обретает изысканную, едва ли не поэтическую художественную форму", — говорится в пресс-релизе.
В спектакле рассказывается о том, как детский взгляд на отца, который для маленькой девочки воплощает целый мир, со временем меняется.
"Это история про взросление. Про то, как в детстве ты живешь в самой счастливой стране, но постепенно начинаешь понимать, что не все так радужно. Что мир оказывается другой. Это немного похоже на фильм "Шоу Трумана", когда герой плывет по морю и вдруг упирается в нарисованный задник. Светлана обнаруживает, что райский мир ее детства был фальшивым", — рассказывает Чащин.
Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля Укрощение строптивой - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 05:05Культура
В Театре Моссовета прошла премьера "Укрощения строптивой" Кончаловского
 
КультураНовости культурыТеатрСветлана Аллилуева (Лана Питерс)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала