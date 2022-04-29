https://ria.ru/20220429/mkht-1785915023.html

В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля о дочери Сталина

В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля о дочери Сталина - РИА Новости, 29.04.2022

В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля о дочери Сталина

В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля Данилы Чащина "Говорит Москва". РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T07:01

2022-04-29T07:01

2022-04-29T07:01

культура

новости культуры

театр

светлана аллилуева (лана питерс)

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля Данилы Чащина "Говорит Москва". Он был поставлен специально для актрисы Натальи Теняковой по пьесе Юлии Поспеловой, в основе которой книга дочери Сталина Светланы Аллилуевой "Двадцать писем к другу"."Монолог героини построен на документах, но с помощью драматурга он обретает изысканную, едва ли не поэтическую художественную форму", — говорится в пресс-релизе. В спектакле рассказывается о том, как детский взгляд на отца, который для маленькой девочки воплощает целый мир, со временем меняется."Это история про взросление. Про то, как в детстве ты живешь в самой счастливой стране, но постепенно начинаешь понимать, что не все так радужно. Что мир оказывается другой. Это немного похоже на фильм "Шоу Трумана", когда герой плывет по морю и вдруг упирается в нарисованный задник. Светлана обнаруживает, что райский мир ее детства был фальшивым", — рассказывает Чащин.

https://ria.ru/20220423/spektakl-1784781235.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, светлана аллилуева (лана питерс)