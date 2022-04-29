В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля о дочери Сталина
В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля "Говорит Москва" с Теняковой о дочери Сталина
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Тенякова в спектакле "Говорит Москва" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля Данилы Чащина "Говорит Москва".
Он был поставлен специально для актрисы Натальи Теняковой по пьесе Юлии Поспеловой, в основе которой книга дочери Сталина Светланы Аллилуевой "Двадцать писем к другу".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
Наталья Тенякова в спектакле "Говорит Москва"
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Наталья Тенякова в спектакле "Говорит Москва"
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
Наталья Тенякова в постановке "Говорит Москва"
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Наталья Тенякова в постановке "Говорит Москва"
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
Дарья Петриченко и Наталья Тенякова в спектакле "Говорит Москва"
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Дарья Петриченко и Наталья Тенякова в спектакле "Говорит Москва"
1 из 3
Наталья Тенякова в спектакле "Говорит Москва"
2 из 3
Наталья Тенякова в постановке "Говорит Москва"
3 из 3
Дарья Петриченко и Наталья Тенякова в спектакле "Говорит Москва"
"Монолог героини построен на документах, но с помощью драматурга он обретает изысканную, едва ли не поэтическую художественную форму", — говорится в пресс-релизе.
В спектакле рассказывается о том, как детский взгляд на отца, который для маленькой девочки воплощает целый мир, со временем меняется.
"Это история про взросление. Про то, как в детстве ты живешь в самой счастливой стране, но постепенно начинаешь понимать, что не все так радужно. Что мир оказывается другой. Это немного похоже на фильм "Шоу Трумана", когда герой плывет по морю и вдруг упирается в нарисованный задник. Светлана обнаруживает, что райский мир ее детства был фальшивым", — рассказывает Чащин.