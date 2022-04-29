https://ria.ru/20220429/melitopol-1786107291.html

В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото

В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото - РИА Новости, 29.04.2022

В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото

Сотни ценных экспонатов, включая коллекцию скифского золота, возвращены в краеведческий музей Мелитополя после похищения при предыдущем руководстве, передает... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:09

2022-04-29T12:09

2022-04-29T12:16

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Сотни ценных экспонатов, включая коллекцию скифского золота, возвращены в краеведческий музей Мелитополя после похищения при предыдущем руководстве, передает корреспондент РИА Новости.Пропажу реликвий, которые злоумышленники хотели вывезти на территорию Западной Украины, обнаружили после начала спецоперации России на Украине."Благодаря военной администрации, а также работникам музея, была найдена большая коллекция, которая пропала из краеведческого музея в период, когда здесь была старая администрация. В фонды музея вернулась большая коллекция скифского золота, очень большая коллекция советского и немецкого оружия, которая представляет большую историческую ценность", - сказал РИА Новости и.о. директора музея Евгений Горлачев.Сейчас эксперты проводят опись и инвентаризацию. Общая стоимость предварительно оценивается более чем в 500 тысяч долларов."В моих руках находится казачья шашка полковника Кириченко, освободившего город Мелитополь в 1943 году, похищенная неизвестными людьми в начале марта 2022 года из Мелитопольского краеведческого музея. Эти мерзавцы наверняка желали продать не только ее, но и все наше историческое наследие", - сказал РИА Новости старший научный сотрудник музея.

https://ria.ru/20220422/shkola-1784899353.html

https://ria.ru/20220421/melitopol-1784769087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мелитополь, россия, украина