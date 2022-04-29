https://ria.ru/20220429/melitopol-1786107291.html
В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото
В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото - РИА Новости, 29.04.2022
В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото
Сотни ценных экспонатов, включая коллекцию скифского золота, возвращены в краеведческий музей Мелитополя после похищения при предыдущем руководстве, передает... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:09
2022-04-29T12:09
2022-04-29T12:16
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Сотни ценных экспонатов, включая коллекцию скифского золота, возвращены в краеведческий музей Мелитополя после похищения при предыдущем руководстве, передает корреспондент РИА Новости.Пропажу реликвий, которые злоумышленники хотели вывезти на территорию Западной Украины, обнаружили после начала спецоперации России на Украине."Благодаря военной администрации, а также работникам музея, была найдена большая коллекция, которая пропала из краеведческого музея в период, когда здесь была старая администрация. В фонды музея вернулась большая коллекция скифского золота, очень большая коллекция советского и немецкого оружия, которая представляет большую историческую ценность", - сказал РИА Новости и.о. директора музея Евгений Горлачев.Сейчас эксперты проводят опись и инвентаризацию. Общая стоимость предварительно оценивается более чем в 500 тысяч долларов."В моих руках находится казачья шашка полковника Кириченко, освободившего город Мелитополь в 1943 году, похищенная неизвестными людьми в начале марта 2022 года из Мелитопольского краеведческого музея. Эти мерзавцы наверняка желали продать не только ее, но и все наше историческое наследие", - сказал РИА Новости старший научный сотрудник музея.
https://ria.ru/20220422/shkola-1784899353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, мелитополь, россия, украина
12:09 29.04.2022 (обновлено: 12:16 29.04.2022)
В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото
В краеведческий музей Мелитополя вернулись сотни экспонатов, включая скифское золото
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Сотни ценных экспонатов, включая коллекцию скифского золота, возвращены в краеведческий музей Мелитополя после похищения при предыдущем руководстве, передает корреспондент РИА Новости.
Пропажу реликвий, которые злоумышленники хотели вывезти на территорию Западной Украины, обнаружили после начала спецоперации России
на Украине
.
"Благодаря военной администрации, а также работникам музея, была найдена большая коллекция, которая пропала из краеведческого музея в период, когда здесь была старая администрация. В фонды музея вернулась большая коллекция скифского золота, очень большая коллекция советского и немецкого оружия, которая представляет большую историческую ценность", - сказал РИА Новости и.о. директора музея Евгений Горлачев.
Сейчас эксперты проводят опись и инвентаризацию. Общая стоимость предварительно оценивается более чем в 500 тысяч долларов.
"В моих руках находится казачья шашка полковника Кириченко, освободившего город Мелитополь
в 1943 году, похищенная неизвестными людьми в начале марта 2022 года из Мелитопольского краеведческого музея. Эти мерзавцы наверняка желали продать не только ее, но и все наше историческое наследие", - сказал РИА Новости старший научный сотрудник музея.