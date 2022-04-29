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В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото - РИА Новости, 29.04.2022
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В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото
В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото - РИА Новости, 29.04.2022
В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото
Сотни ценных экспонатов, включая коллекцию скифского золота, возвращены в краеведческий музей Мелитополя после похищения при предыдущем руководстве, передает... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:09
2022-04-29T12:16
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Сотни ценных экспонатов, включая коллекцию скифского золота, возвращены в краеведческий музей Мелитополя после похищения при предыдущем руководстве, передает корреспондент РИА Новости.Пропажу реликвий, которые злоумышленники хотели вывезти на территорию Западной Украины, обнаружили после начала спецоперации России на Украине."Благодаря военной администрации, а также работникам музея, была найдена большая коллекция, которая пропала из краеведческого музея в период, когда здесь была старая администрация. В фонды музея вернулась большая коллекция скифского золота, очень большая коллекция советского и немецкого оружия, которая представляет большую историческую ценность", - сказал РИА Новости и.о. директора музея Евгений Горлачев.Сейчас эксперты проводят опись и инвентаризацию. Общая стоимость предварительно оценивается более чем в 500 тысяч долларов."В моих руках находится казачья шашка полковника Кириченко, освободившего город Мелитополь в 1943 году, похищенная неизвестными людьми в начале марта 2022 года из Мелитопольского краеведческого музея. Эти мерзавцы наверняка желали продать не только ее, но и все наше историческое наследие", - сказал РИА Новости старший научный сотрудник музея.
https://ria.ru/20220422/shkola-1784899353.html
https://ria.ru/20220421/melitopol-1784769087.html
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в мире, мелитополь, россия, украина
12:09 29.04.2022 (обновлено: 12:16 29.04.2022)
 
В краеведческий музей Мелитополя вернули похищенное скифское золото

В краеведческий музей Мелитополя вернулись сотни экспонатов, включая скифское золото

Сотрудник Мелитопольского краеведческого музея с возвращенным экспонатом. Кадр видео
Сотрудник Мелитопольского краеведческого музея с возвращенным экспонатом. Кадр видео
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Сотни ценных экспонатов, включая коллекцию скифского золота, возвращены в краеведческий музей Мелитополя после похищения при предыдущем руководстве, передает корреспондент РИА Новости.
Пропажу реликвий, которые злоумышленники хотели вывезти на территорию Западной Украины, обнаружили после начала спецоперации России на Украине.
"Благодаря военной администрации, а также работникам музея, была найдена большая коллекция, которая пропала из краеведческого музея в период, когда здесь была старая администрация. В фонды музея вернулась большая коллекция скифского золота, очень большая коллекция советского и немецкого оружия, которая представляет большую историческую ценность", - сказал РИА Новости и.о. директора музея Евгений Горлачев.
Сейчас эксперты проводят опись и инвентаризацию. Общая стоимость предварительно оценивается более чем в 500 тысяч долларов.
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"В моих руках находится казачья шашка полковника Кириченко, освободившего город Мелитополь в 1943 году, похищенная неизвестными людьми в начале марта 2022 года из Мелитопольского краеведческого музея. Эти мерзавцы наверняка желали продать не только ее, но и все наше историческое наследие", - сказал РИА Новости старший научный сотрудник музея.
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