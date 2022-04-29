https://ria.ru/20220429/mayning-1786108159.html

Депутаты от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект о майнинге

Депутаты от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект о майнинге - РИА Новости, 29.04.2022

Депутаты от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект о майнинге

Депутаты Антон Ткачев, Владимир Плякин, Григорий Шилкин и Сардана Авксентьева ("Новые люди") внесли в Госдуму законопроект "О майнинге в РФ", следует из базы... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:12

2022-04-29T12:12

2022-04-29T12:12

экономика

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россия

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криптовалюта

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Депутаты Антон Ткачев, Владимир Плякин, Григорий Шилкин и Сардана Авксентьева ("Новые люди") внесли в Госдуму законопроект "О майнинге в РФ", следует из базы данных нижней палаты парламента.Под майнингом на территории РФ понимается деятельность с использованием объектов российской информационной инфраструктуры (доменных имен, сетевых адресов и так далее) и пользовательского оборудования, размещенного в РФ, результатом которой становится создание цифровой валюты. Под майнинг-пулом понимается программно-аппаратное обеспечение, которое осуществляет объединение вычислительных мощностей нескольких вычислительных устройств, предназначенных для майнинга и распределения полученной цифровой валюты между владельцами этих устройств.Документ регулирует отношения, возникающие при майнинге, кроме отдельных отношений, урегулированных иными федеральными законами. Законопроект предусматривает ведение уполномоченным федеральным органом реестра участников майнинга на основе предоставляемых такими участниками сведений. Физлица будут вправе заниматься майнингом при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого лица и регистрации в реестре участников майнинга, если потребляемая ими электроэнергия превышает лимиты, установленные правительством РФ.Оператор майнинга должен будет вести учет генерируемых цифровых валют, их видов, договоров с пользователями (при их наличии), договоров с операторами обмена цифровых валют или платежными системами и банками, обменными сервисами, которые осуществляют обмен цифровых валют и их покупку. Такой оператор сможет осуществлять свою деятельность только если будет включен в реестр участников майнинга.Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом в течение года после этого для зарегистрированных в реестре участников майнинга будет действовать "амнистия", которая при этом касается деятельности ещё до вступления закона в силу.Такая амнистия, согласно документу, будет действовать в отношении таможенного оформления ранее ввезенного оборудования для майнинга (за исключением ввоза для третьих лиц); подачи налоговых деклараций по доходам от майнинга и информирования налоговых органов о полученной цифровой валюте и уплаты соответствующих налогов; соблюдения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле в отношении майнинга и реализации его результатов; соблюдения мер, связанных с контролем вывода денежных средств из РФ, действующих с 8 марта.

https://ria.ru/20220429/kompyuter-1786052557.html

https://ria.ru/20220406/zameschenie-1782002527.html

https://ria.ru/20210721/kazan-1742228344.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, госдума рф, партия "новые люди", криптовалюта