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Маск хочет сократить зарплаты руководству Twitter, сообщают СМИ
Маск хочет сократить зарплаты руководству Twitter, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.04.2022
Маск хочет сократить зарплаты руководству Twitter, сообщают СМИ
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассматривает вариант сокращения зарплат руководству Twitter и ищет новые способы монетизации твитов, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:12
2022-04-29T13:12
2022-04-29T13:12
илон маск
технологии
twitter
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассматривает вариант сокращения зарплат руководству Twitter и ищет новые способы монетизации твитов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой источники."Илон Маск сказал банкам, которые согласились помочь финансировать его приобретение Twitter за 44 миллиарда долларов, что он может сократить выплаты управляющим и совету директоров компании с целью сокращения расходов и что он разработает новые способы монетизации твитов", - сообщили источники агентству.В своем обращении к банкам Маск указал на намного более низкую валовую прибыль Twitter по отношению к таким конкурентам, как Facebook* и Pinterest. Как отмечается в сообщении, по словам Маска, сокращение зарплат членов совета директоров поможет сэкономить примерно 3 миллиона долларов.Кроме того, Маск планирует разработать функции для увеличения доходов бизнеса, в том числе за счет твитов, содержащих важную информацию или тех, которые становятся вирусными. Например, это может быть взимание платы со сторонних веб-сайтов, которые хотят сослаться на такой твит.При этом источники уточнили, что обращение Маска к банкам является скорее планами нежели твердыми обязательствами.В понедельник Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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илон маск, технологии, twitter
Маск хочет сократить зарплаты руководству Twitter, сообщают СМИ
Рейтер: Илон Маск хочет сократить зарплаты руководству Twitter и монетизировать твиты
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассматривает вариант сокращения зарплат руководству Twitter и ищет новые способы монетизации твитов, сообщает агентство Рейтер
со ссылкой источники.
"Илон Маск
сказал банкам, которые согласились помочь финансировать его приобретение Twitter
за 44 миллиарда долларов, что он может сократить выплаты управляющим и совету директоров компании с целью сокращения расходов и что он разработает новые способы монетизации твитов", - сообщили источники агентству.
В своем обращении к банкам Маск указал на намного более низкую валовую прибыль Twitter по отношению к таким конкурентам, как Facebook
* и Pinterest. Как отмечается в сообщении, по словам Маска, сокращение зарплат членов совета директоров поможет сэкономить примерно 3 миллиона долларов.
Кроме того, Маск планирует разработать функции для увеличения доходов бизнеса, в том числе за счет твитов, содержащих важную информацию или тех, которые становятся вирусными. Например, это может быть взимание платы со сторонних веб-сайтов, которые хотят сослаться на такой твит.
При этом источники уточнили, что обращение Маска к банкам является скорее планами нежели твердыми обязательствами.
В понедельник Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.