Рейтинг@Mail.ru
Маск хочет сократить зарплаты руководству Twitter, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/mask-1786121129.html
Маск хочет сократить зарплаты руководству Twitter, сообщают СМИ
Маск хочет сократить зарплаты руководству Twitter, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.04.2022
Маск хочет сократить зарплаты руководству Twitter, сообщают СМИ
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассматривает вариант сокращения зарплат руководству Twitter и ищет новые способы монетизации твитов, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:12
2022-04-29T13:12
илон маск
технологии
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757264686_0:211:3071:1939_1920x0_80_0_0_bb2496388485835a6526242938666edd.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассматривает вариант сокращения зарплат руководству Twitter и ищет новые способы монетизации твитов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой источники."Илон Маск сказал банкам, которые согласились помочь финансировать его приобретение Twitter за 44 миллиарда долларов, что он может сократить выплаты управляющим и совету директоров компании с целью сокращения расходов и что он разработает новые способы монетизации твитов", - сообщили источники агентству.В своем обращении к банкам Маск указал на намного более низкую валовую прибыль Twitter по отношению к таким конкурентам, как Facebook* и Pinterest. Как отмечается в сообщении, по словам Маска, сокращение зарплат членов совета директоров поможет сэкономить примерно 3 миллиона долларов.Кроме того, Маск планирует разработать функции для увеличения доходов бизнеса, в том числе за счет твитов, содержащих важную информацию или тех, которые становятся вирусными. Например, это может быть взимание платы со сторонних веб-сайтов, которые хотят сослаться на такой твит.При этом источники уточнили, что обращение Маска к банкам является скорее планами нежели твердыми обязательствами.В понедельник Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220428/coca-cola-1785877745.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757264686_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_2765b91b58ebe8b524b8bec2ed53ee5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
илон маск, технологии, twitter
13:12 29.04.2022
 
Маск хочет сократить зарплаты руководству Twitter, сообщают СМИ

Рейтер: Илон Маск хочет сократить зарплаты руководству Twitter и монетизировать твиты

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассматривает вариант сокращения зарплат руководству Twitter и ищет новые способы монетизации твитов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой источники.
"Илон Маск сказал банкам, которые согласились помочь финансировать его приобретение Twitter за 44 миллиарда долларов, что он может сократить выплаты управляющим и совету директоров компании с целью сокращения расходов и что он разработает новые способы монетизации твитов", - сообщили источники агентству.
В своем обращении к банкам Маск указал на намного более низкую валовую прибыль Twitter по отношению к таким конкурентам, как Facebook* и Pinterest. Как отмечается в сообщении, по словам Маска, сокращение зарплат членов совета директоров поможет сэкономить примерно 3 миллиона долларов.
Кроме того, Маск планирует разработать функции для увеличения доходов бизнеса, в том числе за счет твитов, содержащих важную информацию или тех, которые становятся вирусными. Например, это может быть взимание платы со сторонних веб-сайтов, которые хотят сослаться на такой твит.
Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 10:22
Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola
При этом источники уточнили, что обращение Маска к банкам является скорее планами нежели твердыми обязательствами.
В понедельник Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Илон МаскТехнологииTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала