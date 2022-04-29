https://ria.ru/20220429/mask-1786121129.html

Маск хочет сократить зарплаты руководству Twitter, сообщают СМИ

Маск хочет сократить зарплаты руководству Twitter, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.04.2022

Маск хочет сократить зарплаты руководству Twitter, сообщают СМИ

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассматривает вариант сокращения зарплат руководству Twitter и ищет новые способы монетизации твитов, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:12

2022-04-29T13:12

2022-04-29T13:12

илон маск

технологии

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757264686_0:211:3071:1939_1920x0_80_0_0_bb2496388485835a6526242938666edd.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассматривает вариант сокращения зарплат руководству Twitter и ищет новые способы монетизации твитов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой источники."Илон Маск сказал банкам, которые согласились помочь финансировать его приобретение Twitter за 44 миллиарда долларов, что он может сократить выплаты управляющим и совету директоров компании с целью сокращения расходов и что он разработает новые способы монетизации твитов", - сообщили источники агентству.В своем обращении к банкам Маск указал на намного более низкую валовую прибыль Twitter по отношению к таким конкурентам, как Facebook* и Pinterest. Как отмечается в сообщении, по словам Маска, сокращение зарплат членов совета директоров поможет сэкономить примерно 3 миллиона долларов.Кроме того, Маск планирует разработать функции для увеличения доходов бизнеса, в том числе за счет твитов, содержащих важную информацию или тех, которые становятся вирусными. Например, это может быть взимание платы со сторонних веб-сайтов, которые хотят сослаться на такой твит.При этом источники уточнили, что обращение Маска к банкам является скорее планами нежели твердыми обязательствами.В понедельник Twitter, Inc. сообщила о заключении соглашения с Маском о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220428/coca-cola-1785877745.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

илон маск, технологии, twitter