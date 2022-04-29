Аксенов пригрозил провести украинских националистов в цепях по Мариуполю
Глава Крыма Аксенов пригрозил провести украинских националистов в цепях по Мариуполю
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил провести в цепях по Мариуполю украинских националистов.
"Никто от ответственности не уйдет. Всех нацистов, которые сегодня бахвалятся в соцсетях, проведут по Мариуполю на цепи. Там они будут вести себя совсем по-другому", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве. По его словам, цели специальной военной операции на Украине будут выполнены и достигнуты.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".