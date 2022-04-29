https://ria.ru/20220429/mariupol-1786212173.html

Аксенов пригрозил провести украинских националистов в цепях по Мариуполю

Аксенов пригрозил провести украинских националистов в цепях по Мариуполю - РИА Новости, 29.04.2022

Аксенов пригрозил провести украинских националистов в цепях по Мариуполю

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил провести в цепях по Мариуполю украинских националистов. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:34

2022-04-29T17:34

2022-04-29T17:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

россия

донецкая народная республика

украина

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил провести в цепях по Мариуполю украинских националистов."Никто от ответственности не уйдет. Всех нацистов, которые сегодня бахвалятся в соцсетях, проведут по Мариуполю на цепи. Там они будут вести себя совсем по-другому", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве. По его словам, цели специальной военной операции на Украине будут выполнены и достигнуты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

украина

республика крым

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика, украина, республика крым, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр