https://ria.ru/20220429/mariupol-1786161619.html

К ДНР не обращались с призывами деблокировать "Азовсталь", заявил Басурин

К ДНР не обращались с призывами деблокировать "Азовсталь", заявил Басурин - РИА Новости, 29.04.2022

К ДНР не обращались с призывами деблокировать "Азовсталь", заявил Басурин

Заявление Киева о деблокировании "Азовстали" в Мариуполе делается украинской стороной "для картинки", официально с просьбой об этом к властям ДНР никто не... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:11

2022-04-29T15:11

2022-04-29T15:11

в мире

владимир путин

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

россия

мариуполь

донецкая народная республика

оон

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заявление Киева о деблокировании "Азовстали" в Мариуполе делается украинской стороной "для картинки", официально с просьбой об этом к властям ДНР никто не обращался, заявил в пятницу представитель народной милиции Эдуард Басурин."Реально к нам никто не обращался. Эти заявления по деблокированию "Азовстали" - это только декларации. Они сюда и ООН уже подключили. В принципе, все это делается для картинки и с одной целью: попытаться продавить РФ, чтобы она пошла на какие-то уступки", - сказал Басурин в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".

https://ria.ru/20220429/strelba-1786068451.html

https://ria.ru/20220428/zelenskiy-1786042655.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, россия, мариуполь, донецкая народная республика, оон