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Канадцев планируют наказывать за "лунные" преступления - РИА Новости, 29.04.2022
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Канадцев планируют наказывать за "лунные" преступления
Канадцев планируют наказывать за "лунные" преступления - РИА Новости, 29.04.2022
Канадцев планируют наказывать за "лунные" преступления
Правительство Канады внесло для утверждения в парламент поправки к уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за преступления, совершенные на Луне,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T05:15
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Правительство Канады внесло для утверждения в парламент поправки к уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за преступления, совершенные на Луне, сообщает телеканал СВС.Национальный уголовный кодекс уже держит в поле зрения канадских астронавтов, которые могут совершить преступления во время космического полета на МКС. Любое совершенное там противоправное деяние считается совершенным в Канаде.Поправки стали следствием присоединения Канады к проекту Lunar Gateway, участники которого планируют путешествия на Луну. Они содержатся в 443-страничном Законе об исполнении бюджета, который был представлен в палату общин.Новая редакция уголовного кодекса Канады будет учитывать преступления, совершенные на станции Gateway, которую планируется выстроить на окололунной орбите, во время транспортировки на эту станцию или на самой поверхности Луны.США планируют в 2020-х годах построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по Международной космической станции. Ожидается, что в 2023 году ракета-носитель сверхтяжёлого класса Falcon Heavy запустит к Луне первые два модуля станции - энергодвигательный PPE и жилой и грузовой HALO.В декабре 2020 года Канадское космическое агентство (CSA) и НАСА подписали договор, подтверждающий участие Канады в проекте Lunar Gateway.
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канада, луна, в мире
05:15 29.04.2022 (обновлено: 05:16 29.04.2022)
 
Канадцев планируют наказывать за "лунные" преступления

Уголовный кодекс Канады будет расширен преступлениями, совершенными на Луне

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛуна во время затмения
Луна во время затмения - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Луна во время затмения. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Правительство Канады внесло для утверждения в парламент поправки к уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за преступления, совершенные на Луне, сообщает телеканал СВС.
Национальный уголовный кодекс уже держит в поле зрения канадских астронавтов, которые могут совершить преступления во время космического полета на МКС. Любое совершенное там противоправное деяние считается совершенным в Канаде.
Поправки стали следствием присоединения Канады к проекту Lunar Gateway, участники которого планируют путешествия на Луну. Они содержатся в 443-страничном Законе об исполнении бюджета, который был представлен в палату общин.
Новая редакция уголовного кодекса Канады будет учитывать преступления, совершенные на станции Gateway, которую планируется выстроить на окололунной орбите, во время транспортировки на эту станцию или на самой поверхности Луны.
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США планируют в 2020-х годах построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по Международной космической станции. Ожидается, что в 2023 году ракета-носитель сверхтяжёлого класса Falcon Heavy запустит к Луне первые два модуля станции - энергодвигательный PPE и жилой и грузовой HALO.
В декабре 2020 года Канадское космическое агентство (CSA) и НАСА подписали договор, подтверждающий участие Канады в проекте Lunar Gateway.
 
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