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В Молдавии считают опасным разрешение георгиевской ленточки в Гагаузии - РИА Новости, 29.04.2022
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В Молдавии считают опасным разрешение георгиевской ленточки в Гагаузии
В Молдавии считают опасным разрешение георгиевской ленточки в Гагаузии - РИА Новости, 29.04.2022
В Молдавии считают опасным разрешение георгиевской ленточки в Гагаузии
Глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко считает разрешение носить георгиевскую ленту на территории Гагаузской автономии "опасным", в связи с чем настаивает на... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T23:01
2022-04-29T23:02
в мире
молдавия
гагаузия
россия
георгиевская ленточка
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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко считает разрешение носить георгиевскую ленту на территории Гагаузской автономии "опасным", в связи с чем настаивает на оценке его законности и оспаривании в суде."Решение Народного собрания Гагаузии о разрешении ношения и хранения двухцветной черно-оранжевой ленты на территории Гагаузии содержит все признаки противоправного действия. Рассматриваемый акт подлежит контролю законности через территориальное отделение государственной канцелярии. Можно обратиться непосредственно в административный суд с одновременной просьбой о приостановлении оспариваемого действия", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook*.Литвиненко полагает, что принятие такого закона является "опасным прецедентом", который имел бы эффект "косвенной декриминализации отдельных деяний, санкционированных национальным законодательством".В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.* Запрещенная в России экстремистская соцсеть
https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, георгиевская ленточка
23:01 29.04.2022 (обновлено: 23:02 29.04.2022)
 
В Молдавии считают опасным разрешение георгиевской ленточки в Гагаузии

Власти Молдавии могут оспорить разрешение на ношение георгиевской ленточки в Гагаузии

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВолонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки
Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Волонтер Победы раздает прохожим георгиевские ленточки. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко считает разрешение носить георгиевскую ленту на территории Гагаузской автономии "опасным", в связи с чем настаивает на оценке его законности и оспаривании в суде.
"Решение Народного собрания Гагаузии о разрешении ношения и хранения двухцветной черно-оранжевой ленты на территории Гагаузии содержит все признаки противоправного действия. Рассматриваемый акт подлежит контролю законности через территориальное отделение государственной канцелярии. Можно обратиться непосредственно в административный суд с одновременной просьбой о приостановлении оспариваемого действия", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook*.
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Литвиненко полагает, что принятие такого закона является "опасным прецедентом", который имел бы эффект "косвенной декриминализации отдельных деяний, санкционированных национальным законодательством".
В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
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В миреМолдавияГагаузияРоссияГеоргиевская ленточка
 
 
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