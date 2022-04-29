https://ria.ru/20220429/lentochka-1786272185.html

В Молдавии считают опасным разрешение георгиевской ленточки в Гагаузии

В Молдавии считают опасным разрешение георгиевской ленточки в Гагаузии - РИА Новости, 29.04.2022

В Молдавии считают опасным разрешение георгиевской ленточки в Гагаузии

Глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко считает разрешение носить георгиевскую ленту на территории Гагаузской автономии "опасным", в связи с чем настаивает на... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T23:01

2022-04-29T23:01

2022-04-29T23:02

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гагаузия

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георгиевская ленточка

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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко считает разрешение носить георгиевскую ленту на территории Гагаузской автономии "опасным", в связи с чем настаивает на оценке его законности и оспаривании в суде."Решение Народного собрания Гагаузии о разрешении ношения и хранения двухцветной черно-оранжевой ленты на территории Гагаузии содержит все признаки противоправного действия. Рассматриваемый акт подлежит контролю законности через территориальное отделение государственной канцелярии. Можно обратиться непосредственно в административный суд с одновременной просьбой о приостановлении оспариваемого действия", - написал Литвиненко на своей странице в Facebook*.Литвиненко полагает, что принятие такого закона является "опасным прецедентом", который имел бы эффект "косвенной декриминализации отдельных деяний, санкционированных национальным законодательством".В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.* Запрещенная в России экстремистская соцсеть

https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html

https://ria.ru/20220323/litva-1779712608.html

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Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, россия, георгиевская ленточка