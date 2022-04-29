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Ленобласть вошла в ТОП-13 по объемам строительства и ввода жилья - РИА Новости, 29.04.2022
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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220429/lenoblast-1786166896.html
Ленобласть вошла в ТОП-13 по объемам строительства и ввода жилья
Ленобласть вошла в ТОП-13 по объемам строительства и ввода жилья - РИА Новости, 29.04.2022
Ленобласть вошла в ТОП-13 по объемам строительства и ввода жилья
Ленинградская область вошла в число 13 российских регионов–лидеров по объемам строительства и ввода жилья на душу населения, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:26
2022-04-29T15:26
ленинградская область
александр дрозденко
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Ленинградская область вошла в число 13 российских регионов–лидеров по объемам строительства и ввода жилья на душу населения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на рейтинг, составленный Минстроем России."Строительная отрасль в Ленинградской области развивается очень динамично. Мы достигли значительных результатов в минувшем году по вводу жилья, возведению социальных объектов, восстановлению прав обманутых дольщиков. На этот год перед строительным блоком стоят не менее амбициозные задачи. Рад, что успехи региона отметили на федеральном уровне", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя итоги рейтинга.Как уточнили в пресс-службе региона, помимо Ленинградской области в списке лидеров ― Сахалинская область, Калининградская область, Краснодарский край, Тюменская область, Липецкая область, Республика Татарстан, Республика Адыгея, Свердловская область, Чеченская Республика, Московская область, Воронежская область, Республика Башкортостан.В обладминистрации напомнили, что в 2021 году в регионе были введены в эксплуатацию 3,3 миллиона квадратных метров жилья. При этом, в текущем году глава региона поставил задачу не снижать темпы. Так, в январе-марте 2022 года этот показатель уже достиг 1,1 миллиона квадратных метров, из них 67% - индивидуальное жилое строительство.
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60
353
60
александр дрозденко, жилье
15:26 29.04.2022
 

Ленобласть вошла в ТОП-13 по объемам строительства и ввода жилья

© РИА Новости / Андрей Дорофеев / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов в Санкт-Петербурге
Строительство жилых домов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Андрей Дорофеев
Перейти в фотобанк
Строительство жилых домов в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Ленинградская область вошла в число 13 российских регионов–лидеров по объемам строительства и ввода жилья на душу населения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на рейтинг, составленный Минстроем России.
"Строительная отрасль в Ленинградской области развивается очень динамично. Мы достигли значительных результатов в минувшем году по вводу жилья, возведению социальных объектов, восстановлению прав обманутых дольщиков. На этот год перед строительным блоком стоят не менее амбициозные задачи. Рад, что успехи региона отметили на федеральном уровне", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя итоги рейтинга.
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Как уточнили в пресс-службе региона, помимо Ленинградской области в списке лидеров ― Сахалинская область, Калининградская область, Краснодарский край, Тюменская область, Липецкая область, Республика Татарстан, Республика Адыгея, Свердловская область, Чеченская Республика, Московская область, Воронежская область, Республика Башкортостан.
В обладминистрации напомнили, что в 2021 году в регионе были введены в эксплуатацию 3,3 миллиона квадратных метров жилья. При этом, в текущем году глава региона поставил задачу не снижать темпы. Так, в январе-марте 2022 года этот показатель уже достиг 1,1 миллиона квадратных метров, из них 67% - индивидуальное жилое строительство.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЖилье
 
 
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