https://ria.ru/20220429/lekarstva-1786127651.html

Минздрав опроверг сообщения о новых штрафах за ввоз лекарств

Минздрав опроверг сообщения о новых штрафах за ввоз лекарств - РИА Новости, 29.04.2022

Минздрав опроверг сообщения о новых штрафах за ввоз лекарств

Минздрав РФ опроверг планы введения новых штрафов за ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:30

2022-04-29T13:30

2022-04-29T13:45

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минздрав РФ опроверг планы введения новых штрафов за ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.Ранее газета "Известия" сообщила, что Госдума может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, если они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)."Законопроект № 103500-8 "О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" направлен на обеспечение лекарственной безопасности граждан и не затрагивает случаев ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий для личного использования. Он также не предполагает введения новых или корректировки существующих штрафов", - говорится в сообщении.Действующая редакция Кодекса об административных правонарушениях предусматривает возможность ввоза незарегистрированных лекарств, если они, в том числе, рекомендованы к применению ВОЗ. При этом Всемирная организация здравоохранения не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: "рекомендованные ВОЗ лекарственные средства". У ВОЗ есть лишь примерный перечень основных лекарственных средств, в котором содержатся международные непатентованные наименования без привязки к конкретному лекарственному препарату и его производителю, пояснили в пресс-службе.Изменения уточняют перечень оснований, в соответствии с которыми в Россию допускается ввоз реализация незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, исключая из списка привязку к рекомендации ВОЗ, отметили в Минздраве.Принятие законопроекта позволит ограничить импорт в Россию лекарств и медицинских изделий с неподтвержденной безопасностью. При этом граждане смогут продолжать беспрепятственно ввозить в страну лекарства и медицинские изделия для личного пользования при наличии подтвержденных показаний для их применения, подчеркнули в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/lekarstva-1786094055.html

https://ria.ru/20220409/lekarstva-1782674399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, воз, госдума рф