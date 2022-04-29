https://ria.ru/20220429/lekarstva-1786056478.html

СМИ: за ввоз лекарств без регистрации, разрешенных ВОЗ, могут ввести штрафы

СМИ: за ввоз лекарств без регистрации, разрешенных ВОЗ, могут ввести штрафы - РИА Новости, 29.04.2022

СМИ: за ввоз лекарств без регистрации, разрешенных ВОЗ, могут ввести штрафы

Госдума может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, которые рекомендованы Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает газета... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T04:37

2022-04-29T04:37

2022-04-29T05:00

общество

россия

госдума рф

воз

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Госдума может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, которые рекомендованы Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает газета "Известия".Соответствующий законопроект, по данным издания, Госдума может одобрить 17 мая. В этом случае из КоАП уберу исключение, освобождающее от импорта такой категории лекарств.За нарушение запрета граждане рискуют получить штраф в размере от 75 до 200 тысяч рублей. Должностным лицам и индивидуальным предпринимателям нужно будет грозить штраф в 150—600 тысяч рублей, юрлицам — от двух до шести миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок от девяноста суток.Как пояснил изданию первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов, в России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных средств, которая себя хорошо зарекомендовала., поэтому рассчитывать на международный опыт не нужно.В правительстве необходимость корректировки закона объяснили возможной опасностью иностранных препаратов для россиян. По информации газеты, в КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР законопроект готовы поддержать, во фракциях "Единой России" и "Новых людях" пообещали высказать свою позицию по законопроекту ближе к его рассмотрению.Ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) Алла Самойлова заявила, что на российский рынок не допустят ни один некачественный лекарственный препарат, все препараты будут проходить проверки в контрольных лабораториях.Глава ведомства подчеркнула, что контролируются все лекарственные препараты в стране. Для этого у Росздравнадзора 13 лабораторий, которые расположены практически во всех округах. Возможности ввоза есть и у незарегистрированных в стране лекарств, и у препаратов в иностранной покупке, которые имеют аналоги."Наша непосредственная задача - обеспечить качество. И мы это гарантируем", - добавила Самойлова.

https://ria.ru/20220428/farmatsevtika-1785865002.html

https://ria.ru/20220427/reestr-1785832737.html

https://ria.ru/20220428/lekarstva-1786036855.html

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общество, россия, госдума рф, воз