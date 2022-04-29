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СМИ: за ввоз лекарств без регистрации, разрешенных ВОЗ, могут ввести штрафы - РИА Новости, 29.04.2022
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СМИ: за ввоз лекарств без регистрации, разрешенных ВОЗ, могут ввести штрафы
СМИ: за ввоз лекарств без регистрации, разрешенных ВОЗ, могут ввести штрафы - РИА Новости, 29.04.2022
СМИ: за ввоз лекарств без регистрации, разрешенных ВОЗ, могут ввести штрафы
Госдума может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, которые рекомендованы Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает газета... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T04:37
2022-04-29T05:00
общество
россия
госдума рф
воз
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Госдума может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, которые рекомендованы Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает газета "Известия".Соответствующий законопроект, по данным издания, Госдума может одобрить 17 мая. В этом случае из КоАП уберу исключение, освобождающее от импорта такой категории лекарств.За нарушение запрета граждане рискуют получить штраф в размере от 75 до 200 тысяч рублей. Должностным лицам и индивидуальным предпринимателям нужно будет грозить штраф в 150—600 тысяч рублей, юрлицам — от двух до шести миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок от девяноста суток.Как пояснил изданию первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов, в России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных средств, которая себя хорошо зарекомендовала., поэтому рассчитывать на международный опыт не нужно.В правительстве необходимость корректировки закона объяснили возможной опасностью иностранных препаратов для россиян. По информации газеты, в КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР законопроект готовы поддержать, во фракциях "Единой России" и "Новых людях" пообещали высказать свою позицию по законопроекту ближе к его рассмотрению.Ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) Алла Самойлова заявила, что на российский рынок не допустят ни один некачественный лекарственный препарат, все препараты будут проходить проверки в контрольных лабораториях.Глава ведомства подчеркнула, что контролируются все лекарственные препараты в стране. Для этого у Росздравнадзора 13 лабораторий, которые расположены практически во всех округах. Возможности ввоза есть и у незарегистрированных в стране лекарств, и у препаратов в иностранной покупке, которые имеют аналоги."Наша непосредственная задача - обеспечить качество. И мы это гарантируем", - добавила Самойлова.
https://ria.ru/20220428/farmatsevtika-1785865002.html
https://ria.ru/20220427/reestr-1785832737.html
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общество, россия, госдума рф, воз
04:37 29.04.2022 (обновлено: 05:00 29.04.2022)
 
СМИ: за ввоз лекарств без регистрации, разрешенных ВОЗ, могут ввести штрафы

"Известия": за ввоз лекарств без регистрации, разрешенных ВОЗ, могут ввести штрафы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЦех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Госдума может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, которые рекомендованы Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает газета "Известия".
Соответствующий законопроект, по данным издания, Госдума может одобрить 17 мая. В этом случае из КоАП уберу исключение, освобождающее от импорта такой категории лекарств.
Фармацевты - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 08:54
Зарубежные производители не заявляли о прекращении поставок лекарств
За нарушение запрета граждане рискуют получить штраф в размере от 75 до 200 тысяч рублей. Должностным лицам и индивидуальным предпринимателям нужно будет грозить штраф в 150—600 тысяч рублей, юрлицам — от двух до шести миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок от девяноста суток.
Как пояснил изданию первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов, в России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных средств, которая себя хорошо зарекомендовала., поэтому рассчитывать на международный опыт не нужно.
В правительстве необходимость корректировки закона объяснили возможной опасностью иностранных препаратов для россиян. По информации газеты, в КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР законопроект готовы поддержать, во фракциях "Единой России" и "Новых людях" пообещали высказать свою позицию по законопроекту ближе к его рассмотрению.
Женщина принимает таблетки - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 21:14
Путин поручил внедрить единый реестр назначений лекарств и медизделий
Ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) Алла Самойлова заявила, что на российский рынок не допустят ни один некачественный лекарственный препарат, все препараты будут проходить проверки в контрольных лабораториях.
Глава ведомства подчеркнула, что контролируются все лекарственные препараты в стране. Для этого у Росздравнадзора 13 лабораторий, которые расположены практически во всех округах. Возможности ввоза есть и у незарегистрированных в стране лекарств, и у препаратов в иностранной покупке, которые имеют аналоги.

"Наша непосредственная задача - обеспечить качество. И мы это гарантируем", - добавила Самойлова.
Производство лекарств на фармацевтическом предприятии - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 21:29Краснодарский край
На Кубани запустят линию по производству аналогов зарубежных лекарств
 
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