04:37 29.04.2022 (обновлено: 05:00 29.04.2022)
СМИ: за ввоз лекарств без регистрации, разрешенных ВОЗ, могут ввести штрафы
"Известия": за ввоз лекарств без регистрации, разрешенных ВОЗ, могут ввести штрафы
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЦех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Госдума может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, которые рекомендованы Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает газета "Известия".
Соответствующий законопроект, по данным издания, Госдума может одобрить 17 мая. В этом случае из КоАП уберу исключение, освобождающее от импорта такой категории лекарств.
За нарушение запрета граждане рискуют получить штраф в размере от 75 до 200 тысяч рублей. Должностным лицам и индивидуальным предпринимателям нужно будет грозить штраф в 150—600 тысяч рублей, юрлицам — от двух до шести миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок от девяноста суток.
Как пояснил изданию первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов, в России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных средств, которая себя хорошо зарекомендовала., поэтому рассчитывать на международный опыт не нужно.
В правительстве необходимость корректировки закона объяснили возможной опасностью иностранных препаратов для россиян. По информации газеты, в КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР законопроект готовы поддержать, во фракциях "Единой России" и "Новых людях" пообещали высказать свою позицию по законопроекту ближе к его рассмотрению.
Ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) Алла Самойлова заявила, что на российский рынок не допустят ни один некачественный лекарственный препарат, все препараты будут проходить проверки в контрольных лабораториях.
Глава ведомства подчеркнула, что контролируются все лекарственные препараты в стране. Для этого у Росздравнадзора 13 лабораторий, которые расположены практически во всех округах. Возможности ввоза есть и у незарегистрированных в стране лекарств, и у препаратов в иностранной покупке, которые имеют аналоги.
"Наша непосредственная задача - обеспечить качество. И мы это гарантируем", - добавила Самойлова.
"Наша непосредственная задача - обеспечить качество. И мы это гарантируем", - добавила Самойлова.