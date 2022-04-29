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Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/lavrov-1786270856.html
Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке
Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке - РИА Новости, 29.04.2022
Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения в адрес РФ в нарушении Устава ООН из-за операции на Украине анекдотом про русского в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T22:38
2022-04-29T22:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
эстония
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения в адрес РФ в нарушении Устава ООН из-за операции на Украине анекдотом про русского в эстонском зоопарке."Еще есть анекдот об эстонском зоопарке. В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребёнок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, "к сожалению", он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: "Пьяный русский лишил крокодила обеда", - сказал министр в интервью телеканалу Al Arabiya.При этом министр задался вопросом, верят ли те, кто обвиняет Россию, в то, что США были правы, отправившись в Ирак, Сирию и начав бомбить Ливию."Когда США заявляют, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность. Но истерии, подобной той, которую мы наблюдаем сегодня, не было", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220428/kiberataki-1785935162.html
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в мире, россия, сша, эстония, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:38 29.04.2022 (обновлено: 22:43 29.04.2022)
 
Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке

Лавров прокомментировал заявления о нарушении Устава ООН анекдотом об эстонском зоопарке

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения в адрес РФ в нарушении Устава ООН из-за операции на Украине анекдотом про русского в эстонском зоопарке.
"Еще есть анекдот об эстонском зоопарке. В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребёнок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, "к сожалению", он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: "Пьяный русский лишил крокодила обеда", - сказал министр в интервью телеканалу Al Arabiya.
При этом министр задался вопросом, верят ли те, кто обвиняет Россию, в то, что США были правы, отправившись в Ирак, Сирию и начав бомбить Ливию.
"Когда США заявляют, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность. Но истерии, подобной той, которую мы наблюдаем сегодня, не было", - добавил Лавров.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 13:46
В МИД назвали обвинения США в адрес России в киберпреступлениях безумными
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСШАЭстонияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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