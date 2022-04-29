https://ria.ru/20220429/lavrov-1786270856.html

Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке

Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке - РИА Новости, 29.04.2022

Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения в адрес РФ в нарушении Устава ООН из-за операции на Украине анекдотом про русского в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T22:38

2022-04-29T22:38

2022-04-29T22:43

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сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения в адрес РФ в нарушении Устава ООН из-за операции на Украине анекдотом про русского в эстонском зоопарке."Еще есть анекдот об эстонском зоопарке. В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребёнок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, "к сожалению", он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: "Пьяный русский лишил крокодила обеда", - сказал министр в интервью телеканалу Al Arabiya.При этом министр задался вопросом, верят ли те, кто обвиняет Россию, в то, что США были правы, отправившись в Ирак, Сирию и начав бомбить Ливию."Когда США заявляют, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность. Но истерии, подобной той, которую мы наблюдаем сегодня, не было", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220428/kiberataki-1785935162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, эстония, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)