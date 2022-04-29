https://ria.ru/20220429/lavrov-1786270856.html
Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке
Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке - РИА Новости, 29.04.2022
Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения в адрес РФ в нарушении Устава ООН из-за операции на Украине анекдотом про русского в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T22:38
2022-04-29T22:38
2022-04-29T22:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
эстония
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения в адрес РФ в нарушении Устава ООН из-за операции на Украине анекдотом про русского в эстонском зоопарке."Еще есть анекдот об эстонском зоопарке. В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребёнок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, "к сожалению", он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: "Пьяный русский лишил крокодила обеда", - сказал министр в интервью телеканалу Al Arabiya.При этом министр задался вопросом, верят ли те, кто обвиняет Россию, в то, что США были правы, отправившись в Ирак, Сирию и начав бомбить Ливию."Когда США заявляют, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность. Но истерии, подобной той, которую мы наблюдаем сегодня, не было", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220428/kiberataki-1785935162.html
россия
сша
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_377:0:3106:2047_1920x0_80_0_0_1cd56ad4555d527ac6ce6f5462b65c19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, эстония, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:38 29.04.2022 (обновлено: 22:43 29.04.2022)
Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке
Лавров прокомментировал заявления о нарушении Устава ООН анекдотом об эстонском зоопарке