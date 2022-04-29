https://ria.ru/20220429/lavrov-1786264222.html

Россия не считает себя в состоянии войны с НАТО, заявил Лавров

Россия не считает себя в состоянии войны с НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2022

Россия не считает себя в состоянии войны с НАТО, заявил Лавров

Россия не считает себя в состоянии войны с НАТО, такое развитие событий увеличило бы риски ядерной войны, которой нельзя допустить, заявил министр иностранных... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T21:40

2022-04-29T21:40

2022-04-29T21:40

в мире

россия

сша

польша

нато

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия не считает себя в состоянии войны с НАТО, такое развитие событий увеличило бы риски ядерной войны, которой нельзя допустить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы не считаем себя в состоянии войны с НАТО, потому что это станет шагом, который увеличил бы риски того, что мы только что обсуждали (начала ядерной войны - ред.)", - сказал Лавров в интервью телеканалу Al-Arabia."К сожалению, есть ощущение, что НАТО считает, что ведет войну с Россией. НАТО, США, европейские лидеры, многие из которых, в частности в Британии, в США, в Польше, во Франции, Германии и, конечно, глава европейской дипломатии Боррель прямо говорят о том, что (президент РФ Владимир) Путин должен проиграть, Россия должна быть побеждена. Когда кто-то использует такие понятия, я думаю, они считают, что ведут войну с тем, кого ты хочешь победить", - добавил министр.

https://ria.ru/20220429/peregovory-1786262628.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, польша, нато, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)