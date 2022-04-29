https://ria.ru/20220429/latviya-1786176471.html

В МИД осудили принятие в Латвии поправок в закон о гражданстве

В МИД осудили принятие в Латвии поправок в закон о гражданстве - РИА Новости, 29.04.2022

В МИД осудили принятие в Латвии поправок в закон о гражданстве

Принятие Ригой поправок к закону о гражданстве, предусматривающих лишение гражданства за поддержку спецоперации РФ на Украине, говорит об уничтожении в стране... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:52

2022-04-29T15:52

2022-04-29T15:59

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Принятие Ригой поправок к закону о гражданстве, предусматривающих лишение гражданства за поддержку спецоперации РФ на Украине, говорит об уничтожении в стране последних ростков демократии, заявили РИА Новости в МИД РФ.Ранее в парламент Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих российскую военную спецоперацию на Украине."В условиях достигшей беспрецедентных масштабов антироссийской истерии в Латвии принятие Сеймом таких поправок свидетельствует об уничтожении в этой прибалтийской стране последних ростков демократии", - сказали в российском МИД."Не исключаем при этом и рост сфабрикованных в отношении русскоязычных жителей обвинений", - добавили в МИД. Там указали, что "латвийские спецслужбы уже отчитались, что завели порядка 26 уголовных дел и более 50 административных, так или иначе связанных с российской спецоперацией на Украине".В МИД напомнили "о наиболее резонансном случае – политически мотивированном процессе в отношении известного блогера Кирилла Федорова, который уже более месяца находится под арестом"."Симптоматично, что несколькими неделями раньше парламент Латвии дал "зеленый свет" на участие жителей страны в боевых действиях на стороне Украины в качестве добровольцев", - заметили в министерстве."Как говорится, маски сброшены, официальная Рига в открытую поддерживает киевский режим, ответственный за гибель многих мирных жителей на Донбассе", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20220425/neft-1785356941.html

https://ria.ru/20220421/konsulstva-1784681922.html

https://ria.ru/20220414/byudzhet-1783487892.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр