https://ria.ru/20220429/latviya-1786176471.html
В МИД осудили принятие в Латвии поправок в закон о гражданстве
В МИД осудили принятие в Латвии поправок в закон о гражданстве - РИА Новости, 29.04.2022
В МИД осудили принятие в Латвии поправок в закон о гражданстве
Принятие Ригой поправок к закону о гражданстве, предусматривающих лишение гражданства за поддержку спецоперации РФ на Украине, говорит об уничтожении в стране... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:52
2022-04-29T15:52
2022-04-29T15:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
латвия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/94/1358079404_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_04a2ad163f428857e4680557a3e6e9d1.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Принятие Ригой поправок к закону о гражданстве, предусматривающих лишение гражданства за поддержку спецоперации РФ на Украине, говорит об уничтожении в стране последних ростков демократии, заявили РИА Новости в МИД РФ.Ранее в парламент Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих российскую военную спецоперацию на Украине."В условиях достигшей беспрецедентных масштабов антироссийской истерии в Латвии принятие Сеймом таких поправок свидетельствует об уничтожении в этой прибалтийской стране последних ростков демократии", - сказали в российском МИД."Не исключаем при этом и рост сфабрикованных в отношении русскоязычных жителей обвинений", - добавили в МИД. Там указали, что "латвийские спецслужбы уже отчитались, что завели порядка 26 уголовных дел и более 50 административных, так или иначе связанных с российской спецоперацией на Украине".В МИД напомнили "о наиболее резонансном случае – политически мотивированном процессе в отношении известного блогера Кирилла Федорова, который уже более месяца находится под арестом"."Симптоматично, что несколькими неделями раньше парламент Латвии дал "зеленый свет" на участие жителей страны в боевых действиях на стороне Украины в качестве добровольцев", - заметили в министерстве."Как говорится, маски сброшены, официальная Рига в открытую поддерживает киевский режим, ответственный за гибель многих мирных жителей на Донбассе", - заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20220425/neft-1785356941.html
https://ria.ru/20220421/konsulstva-1784681922.html
https://ria.ru/20220414/byudzhet-1783487892.html
россия
латвия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/94/1358079404_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ce7eee1ed6f8bba298efa3b9c92f2131.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр
15:52 29.04.2022 (обновлено: 15:59 29.04.2022)
В МИД осудили принятие в Латвии поправок в закон о гражданстве
МИД осудил принятие в Латвии поправок о лишении гражданства за поддержку операции России
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Принятие Ригой поправок к закону о гражданстве, предусматривающих лишение гражданства за поддержку спецоперации РФ на Украине, говорит об уничтожении в стране последних ростков демократии, заявили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее в парламент Латвии
во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих российскую военную спецоперацию на Украине
.
"В условиях достигшей беспрецедентных масштабов антироссийской истерии в Латвии принятие Сеймом таких поправок свидетельствует об уничтожении в этой прибалтийской стране последних ростков демократии", - сказали в российском МИД.
"Не исключаем при этом и рост сфабрикованных в отношении русскоязычных жителей обвинений", - добавили в МИД. Там указали, что "латвийские спецслужбы уже отчитались, что завели порядка 26 уголовных дел и более 50 административных, так или иначе связанных с российской спецоперацией на Украине".
В МИД напомнили "о наиболее резонансном случае – политически мотивированном процессе в отношении известного блогера Кирилла Федорова, который уже более месяца находится под арестом".
"Симптоматично, что несколькими неделями раньше парламент Латвии дал "зеленый свет" на участие жителей страны в боевых действиях на стороне Украины в качестве добровольцев", - заметили в министерстве.
"Как говорится, маски сброшены, официальная Рига
в открытую поддерживает киевский режим, ответственный за гибель многих мирных жителей на Донбассе", - заключили в МИД РФ
.