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В МИД осудили принятие в Латвии поправок в закон о гражданстве - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/latviya-1786176471.html
В МИД осудили принятие в Латвии поправок в закон о гражданстве
В МИД осудили принятие в Латвии поправок в закон о гражданстве - РИА Новости, 29.04.2022
В МИД осудили принятие в Латвии поправок в закон о гражданстве
Принятие Ригой поправок к закону о гражданстве, предусматривающих лишение гражданства за поддержку спецоперации РФ на Украине, говорит об уничтожении в стране... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:52
2022-04-29T15:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
латвия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Принятие Ригой поправок к закону о гражданстве, предусматривающих лишение гражданства за поддержку спецоперации РФ на Украине, говорит об уничтожении в стране последних ростков демократии, заявили РИА Новости в МИД РФ.Ранее в парламент Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих российскую военную спецоперацию на Украине."В условиях достигшей беспрецедентных масштабов антироссийской истерии в Латвии принятие Сеймом таких поправок свидетельствует об уничтожении в этой прибалтийской стране последних ростков демократии", - сказали в российском МИД."Не исключаем при этом и рост сфабрикованных в отношении русскоязычных жителей обвинений", - добавили в МИД. Там указали, что "латвийские спецслужбы уже отчитались, что завели порядка 26 уголовных дел и более 50 административных, так или иначе связанных с российской спецоперацией на Украине".В МИД напомнили "о наиболее резонансном случае – политически мотивированном процессе в отношении известного блогера Кирилла Федорова, который уже более месяца находится под арестом"."Симптоматично, что несколькими неделями раньше парламент Латвии дал "зеленый свет" на участие жителей страны в боевых действиях на стороне Украины в качестве добровольцев", - заметили в министерстве."Как говорится, маски сброшены, официальная Рига в открытую поддерживает киевский режим, ответственный за гибель многих мирных жителей на Донбассе", - заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20220425/neft-1785356941.html
https://ria.ru/20220421/konsulstva-1784681922.html
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60
353
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в мире, россия, латвия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр
15:52 29.04.2022 (обновлено: 15:59 29.04.2022)
 
В МИД осудили принятие в Латвии поправок в закон о гражданстве

МИД осудил принятие в Латвии поправок о лишении гражданства за поддержку операции России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Принятие Ригой поправок к закону о гражданстве, предусматривающих лишение гражданства за поддержку спецоперации РФ на Украине, говорит об уничтожении в стране последних ростков демократии, заявили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее в парламент Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих российскую военную спецоперацию на Украине.
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"В условиях достигшей беспрецедентных масштабов антироссийской истерии в Латвии принятие Сеймом таких поправок свидетельствует об уничтожении в этой прибалтийской стране последних ростков демократии", - сказали в российском МИД.
"Не исключаем при этом и рост сфабрикованных в отношении русскоязычных жителей обвинений", - добавили в МИД. Там указали, что "латвийские спецслужбы уже отчитались, что завели порядка 26 уголовных дел и более 50 административных, так или иначе связанных с российской спецоперацией на Украине".
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В МИД напомнили "о наиболее резонансном случае – политически мотивированном процессе в отношении известного блогера Кирилла Федорова, который уже более месяца находится под арестом".
"Симптоматично, что несколькими неделями раньше парламент Латвии дал "зеленый свет" на участие жителей страны в боевых действиях на стороне Украины в качестве добровольцев", - заметили в министерстве.
"Как говорится, маски сброшены, официальная Рига в открытую поддерживает киевский режим, ответственный за гибель многих мирных жителей на Донбассе", - заключили в МИД РФ.
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