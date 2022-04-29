https://ria.ru/20220429/kurs-1786178226.html

Официальный курс доллара упал до 71,02 рубля, евро — до 74,56 рубля

Официальный курс доллара упал до 71,02 рубля, евро — до 74,56 рубля - РИА Новости, 29.04.2022

Официальный курс доллара упал до 71,02 рубля, евро — до 74,56 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на субботу, упал на 1,27 рубля, до 71, 02 рубля, евро — примерно на 75 копеек, до 74,6 рубля. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:58

2022-04-29T15:58

2022-04-29T17:24

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на субботу, упал на 1,27 рубля, до 71, 02 рубля, евро — примерно на 75 копеек, до 74,6 рубля.Накануне значения были 72,3 рубля за американскую валюту и 75,3 — за европейскую.Регулятор определяет официальные курсы евро и доллара к рублю на основании рыночных курсов Московской биржи.С недавних пор официальный курс в паре "доллар — рубль" рассчитывается по сделкам в коридоре с 10:00 до 15:30 мск, тогда как ранее нижнее значение было на час позже. Новые правила также коснутся курсов евро и юаня.В марте регулятор ограничил возможность банков продавать наличную валюту гражданам. Впрочем, с 18 апреля кредитные организации снова могут делать это, однако для продажи доступны только те деньги, которые поступили в кассы с 9 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220425/valyuta-1785271508.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)