https://ria.ru/20220429/kurs-1786178226.html
Официальный курс доллара упал до 71,02 рубля, евро — до 74,56 рубля
Официальный курс доллара упал до 71,02 рубля, евро — до 74,56 рубля - РИА Новости, 29.04.2022
Официальный курс доллара упал до 71,02 рубля, евро — до 74,56 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на субботу, упал на 1,27 рубля, до 71, 02 рубля, евро — примерно на 75 копеек, до 74,6 рубля. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:58
2022-04-29T15:58
2022-04-29T17:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на субботу, упал на 1,27 рубля, до 71, 02 рубля, евро — примерно на 75 копеек, до 74,6 рубля.Накануне значения были 72,3 рубля за американскую валюту и 75,3 — за европейскую.Регулятор определяет официальные курсы евро и доллара к рублю на основании рыночных курсов Московской биржи.С недавних пор официальный курс в паре "доллар — рубль" рассчитывается по сделкам в коридоре с 10:00 до 15:30 мск, тогда как ранее нижнее значение было на час позже. Новые правила также коснутся курсов евро и юаня.В марте регулятор ограничил возможность банков продавать наличную валюту гражданам. Впрочем, с 18 апреля кредитные организации снова могут делать это, однако для продажи доступны только те деньги, которые поступили в кассы с 9 апреля.
https://radiosputnik.ria.ru/20220425/valyuta-1785271508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
15:58 29.04.2022 (обновлено: 17:24 29.04.2022)
Официальный курс доллара упал до 71,02 рубля, евро — до 74,56 рубля
Курс доллара на выходные и понедельник составил 71,02 рубля, евро — 74,56 рубля