https://ria.ru/20220429/kurs-1786175146.html

Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила Набиуллина

Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022

Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила Набиуллина

Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:49

2022-04-29T15:49

2022-04-29T15:59

эльвира набиуллина

экономика

россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями. Патрушев подчеркнул, что для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару."Что касается привязки курса рубля к золоту - это не обсуждается никак", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, насколько серьезно обсуждается создание финансовой системы с рублем, привязанным к золоту.

https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

эльвира набиуллина, экономика, россия