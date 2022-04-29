15:49 29.04.2022 (обновлено: 15:59 29.04.2022)
Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина отвергла возможность привязки курса рубля к золоту
© РИА Новости / ЦБ РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции . Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями. Патрушев подчеркнул, что для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару.
"Что касается привязки курса рубля к золоту - это не обсуждается никак", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, насколько серьезно обсуждается создание финансовой системы с рублем, привязанным к золоту.
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