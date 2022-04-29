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Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022
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Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила Набиуллина
Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022
Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила Набиуллина
Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:49
2022-04-29T15:59
эльвира набиуллина
экономика
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями. Патрушев подчеркнул, что для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару."Что касается привязки курса рубля к золоту - это не обсуждается никак", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, насколько серьезно обсуждается создание финансовой системы с рублем, привязанным к золоту.
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эльвира набиуллина, экономика, россия
15:49 29.04.2022 (обновлено: 15:59 29.04.2022)
 
Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина отвергла возможность привязки курса рубля к золоту

© РИА Новости / ЦБ РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / ЦБ РФ
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями. Патрушев подчеркнул, что для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару.
"Что касается привязки курса рубля к золоту - это не обсуждается никак", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, насколько серьезно обсуждается создание финансовой системы с рублем, привязанным к золоту.
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