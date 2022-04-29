https://ria.ru/20220429/kurs-1786170119.html
Набиуллина считает, что курс рубля должен оставаться плавающим
Набиуллина считает, что курс рубля должен оставаться плавающим - РИА Новости, 29.04.2022
Набиуллина считает, что курс рубля должен оставаться плавающим
Курс рубля должен оставаться плавающим с учетом ограничений на движение капитала, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:36
2022-04-29T15:36
2022-04-29T16:13
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Курс рубля должен оставаться плавающим с учетом ограничений на движение капитала, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.При этом, по ее словам, на курс сейчас прежде всего влияет торговое сальдо, а именно – превышение экспорта над импортом."Что касается валютного курса - действительно, у нас значимо изменились факторы, которые влияют на валютный курс при ограничениях движения капитала. Прежде всего на него влияние оказывает торговый счет, торговое сальдо, и… насколько экспорт в данном случае превышает импорт – и это основной фактор, хотя у нас какие-то потоки капитала остаются…", - отметила она."Но при этом регулятор исходит из того, что при тех ограничениях по движению капитала в рамках текущего счета, курс должен оставаться плавающим, должен балансироваться в зависимости от того, сколько экспортеры продают, сколько импортеры, соответственно, покупают", - добавила Набиуллина.Глава ЦБ указала, что эти ограничения по счету капитала ослабляют возможность финансовых рынков, финансовых потоков сглаживать колебания валютного курса. Она добавила, что есть сезонные колебания в рамках курса текущего счета, поэтому курс может быть более волатильным, чем при открытом счете капитала и механизме бюджетного правила. "Это два элемента, которые во многом сглаживали волатильность курса", - отметила она."Наверное, очень важно здесь заметить, что когда мы говорим о ценовой стабильности и об эффекте влияния динамики курса на инфляцию, то эффекты переноса валютного курса в потребительские цены - механизм останется прежним. Просто это будет определяться не с учетом капитального счета, но долями импорта, связанными с импортными издержками. В принципе, при устойчивых импортных ценах в долларах эффект переноса на рубли должен быть ровно таким же, как и раньше", - сказала Набиуллина."Но мы сейчас видим, что кроме того, что происходит повышение долларовых цен в целом на рынке – мировая инфляция, но и растут долларовые цены импорта для нас из-за удорожания логистики и так далее. Поэтому тактически это может выглядеть как перенос, но это отражает другие факторы, связанные с шоковым предложением", - добавила она.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина
15:36 29.04.2022 (обновлено: 16:13 29.04.2022)
Набиуллина считает, что курс рубля должен оставаться плавающим
Набиуллина: курс рубля должен быть плавающим с учетом ограничений на движение капитала
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Курс рубля должен оставаться плавающим с учетом ограничений на движение капитала, заявила
на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
При этом, по ее словам, на курс сейчас прежде всего влияет торговое сальдо, а именно – превышение экспорта над импортом.
"Что касается валютного курса - действительно, у нас значимо изменились факторы, которые влияют на валютный курс при ограничениях движения капитала. Прежде всего на него влияние оказывает торговый счет, торговое сальдо, и… насколько экспорт в данном случае превышает импорт – и это основной фактор, хотя у нас какие-то потоки капитала остаются…", - отметила она.
"Но при этом регулятор исходит из того, что при тех ограничениях по движению капитала в рамках текущего счета, курс должен оставаться плавающим, должен балансироваться в зависимости от того, сколько экспортеры продают, сколько импортеры, соответственно, покупают", - добавила Набиуллина.
Глава ЦБ
указала, что эти ограничения по счету капитала ослабляют возможность финансовых рынков, финансовых потоков сглаживать колебания валютного курса. Она добавила, что есть сезонные колебания в рамках курса текущего счета, поэтому курс может быть более волатильным, чем при открытом счете капитала и механизме бюджетного правила. "Это два элемента, которые во многом сглаживали волатильность курса", - отметила она.
"Наверное, очень важно здесь заметить, что когда мы говорим о ценовой стабильности и об эффекте влияния динамики курса на инфляцию, то эффекты переноса валютного курса в потребительские цены - механизм останется прежним. Просто это будет определяться не с учетом капитального счета, но долями импорта, связанными с импортными издержками. В принципе, при устойчивых импортных ценах в долларах эффект переноса на рубли должен быть ровно таким же, как и раньше", - сказала Набиуллина
.
"Но мы сейчас видим, что кроме того, что происходит повышение долларовых цен в целом на рынке – мировая инфляция, но и растут долларовые цены импорта для нас из-за удорожания логистики и так далее. Поэтому тактически это может выглядеть как перенос, но это отражает другие факторы, связанные с шоковым предложением", - добавила она.