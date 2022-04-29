https://ria.ru/20220429/kurs-1786101186.html

Курс доллара упал до 71 рубля

Курс доллара упал до 71 рубля - РИА Новости, 29.04.2022

Курс доллара упал до 71 рубля

Доллар в ходе пятничных торгов упал до минимума с ноября прошлого года — ниже 71 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:44

2022-04-29T11:44

2022-04-29T12:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Доллар в ходе пятничных торгов упал до минимума с ноября прошлого года — ниже 71 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 11:47 мск снижался на 1,1 рубля, до 70,98 рубля, евро — на 61 копейку, до 74,76 рубля.Официальный курс российской валюты к доллару, установленный ЦБ на пятницу — 72,3 рубля, к евро — 75,3 рубля.Также дорожает нефть. По состоянию на 7:58 мск цена июльских фьючерсов на поставку барреля марки Brent растет на 0,9%, до 108,22 доллара, июньских фьючерсов на техасскую WTI — на 0,54%, до 105,92 доллара.

https://ria.ru/20220427/inflyatsiya-1785825532.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, московская биржа