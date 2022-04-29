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Курс доллара упал до 71 рубля - РИА Новости, 29.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220429/kurs-1786101186.html
Курс доллара упал до 71 рубля
Курс доллара упал до 71 рубля - РИА Новости, 29.04.2022
Курс доллара упал до 71 рубля
Доллар в ходе пятничных торгов упал до минимума с ноября прошлого года — ниже 71 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:44
2022-04-29T12:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Доллар в ходе пятничных торгов упал до минимума с ноября прошлого года — ниже 71 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 11:47 мск снижался на 1,1 рубля, до 70,98 рубля, евро — на 61 копейку, до 74,76 рубля.Официальный курс российской валюты к доллару, установленный ЦБ на пятницу — 72,3 рубля, к евро — 75,3 рубля.Также дорожает нефть. По состоянию на 7:58 мск цена июльских фьючерсов на поставку барреля марки Brent растет на 0,9%, до 108,22 доллара, июньских фьючерсов на техасскую WTI — на 0,54%, до 105,92 доллара.
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экономика, московская биржа
11:44 29.04.2022 (обновлено: 12:42 29.04.2022)
 
Курс доллара упал до 71 рубля

Курс доллара упал до 71 рубля — минимума с ноября 2021 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Доллар в ходе пятничных торгов упал до минимума с ноября прошлого года — ниже 71 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 11:47 мск снижался на 1,1 рубля, до 70,98 рубля, евро — на 61 копейку, до 74,76 рубля.
Официальный курс российской валюты к доллару, установленный ЦБ на пятницу — 72,3 рубля, к евро — 75,3 рубля.
Также дорожает нефть. По состоянию на 7:58 мск цена июльских фьючерсов на поставку барреля марки Brent растет на 0,9%, до 108,22 доллара, июньских фьючерсов на техасскую WTI — на 0,54%, до 105,92 доллара.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 19:45
Инфляция в России в годовом выражении на 22 апреля достигла 17,7 процента
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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