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Аналитик объяснил, зачем России “советский” курс рубля - РИА Новости, 29.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220429/kurs-1786051582.html
Аналитик объяснил, зачем России “советский” курс рубля
Аналитик объяснил, зачем России “советский” курс рубля - РИА Новости, 29.04.2022
Аналитик объяснил, зачем России “советский” курс рубля
Наиболее выгодным для экономики России вариантом в настоящее время был бы отказ от плавающего курса рубля к валютам в пользу фиксированного курса, как это было... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T01:16
2022-04-29T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
доллар
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Наиболее выгодным для экономики России вариантом в настоящее время был бы отказ от плавающего курса рубля к валютам в пользу фиксированного курса, как это было в советское время, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Он напомнил, что сейчас экспортеры стабильно продают в стране 80% валютной выручки, а спрос от импортеров на валюту снижен из-за разрыва части контрактов с Западом. Дополнительные евро прибывают от европейских потребителей газа, которые уже платят за него в рублях.В этой ситуации для экономики РФ было бы выгоднее отказаться от плавающего курса рубля к валютам в пользу фиксированного курса. Это добавило бы стабильности на валютном рынке, уверен Тузов.
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экономика, россия, рубль, доллар
01:16 29.04.2022
 
Аналитик объяснил, зачем России “советский” курс рубля

Аналитик Тузов назвал выгодным для экономики России вариантом фиксированный курс рубля

© РИА Новости / Юрий Простяков / Перейти в фотобанкСоветские денежные знаки образца 1961-1992 гг.
Советские денежные знаки образца 1961-1992 гг. - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Юрий Простяков
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Советские денежные знаки образца 1961-1992 гг.. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Наиболее выгодным для экономики России вариантом в настоящее время был бы отказ от плавающего курса рубля к валютам в пользу фиксированного курса, как это было в советское время, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Он напомнил, что сейчас экспортеры стабильно продают в стране 80% валютной выручки, а спрос от импортеров на валюту снижен из-за разрыва части контрактов с Западом. Дополнительные евро прибывают от европейских потребителей газа, которые уже платят за него в рублях.
“В результате предложение превышает спрос. А, например, Минфину выгоден сейчас низкий курс доллара, так как по внешним долгам идет оплата в рублях, по курсу валюты на дату оплаты. И чем ниже будет этот курс, тем лучше”, - считает эксперт.
В этой ситуации для экономики РФ было бы выгоднее отказаться от плавающего курса рубля к валютам в пользу фиксированного курса. Это добавило бы стабильности на валютном рынке, уверен Тузов.
Знак доллара - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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