https://ria.ru/20220429/kurs-1786051582.html

Аналитик объяснил, зачем России “советский” курс рубля

Аналитик объяснил, зачем России “советский” курс рубля - РИА Новости, 29.04.2022

Аналитик объяснил, зачем России “советский” курс рубля

Наиболее выгодным для экономики России вариантом в настоящее время был бы отказ от плавающего курса рубля к валютам в пользу фиксированного курса, как это было... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T01:16

2022-04-29T01:16

2022-04-29T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

рубль

доллар

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Наиболее выгодным для экономики России вариантом в настоящее время был бы отказ от плавающего курса рубля к валютам в пользу фиксированного курса, как это было в советское время, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Он напомнил, что сейчас экспортеры стабильно продают в стране 80% валютной выручки, а спрос от импортеров на валюту снижен из-за разрыва части контрактов с Западом. Дополнительные евро прибывают от европейских потребителей газа, которые уже платят за него в рублях.В этой ситуации для экономики РФ было бы выгоднее отказаться от плавающего курса рубля к валютам в пользу фиксированного курса. Это добавило бы стабильности на валютном рынке, уверен Тузов.

https://ria.ru/20220428/kurs-1786024180.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, рубль, доллар