Аналитик объяснил, зачем России “советский” курс рубля
Аналитик Тузов назвал выгодным для экономики России вариантом фиксированный курс рубля
Советские денежные знаки образца 1961-1992 гг.. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Наиболее выгодным для экономики России вариантом в настоящее время был бы отказ от плавающего курса рубля к валютам в пользу фиксированного курса, как это было в советское время, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Он напомнил, что сейчас экспортеры стабильно продают в стране 80% валютной выручки, а спрос от импортеров на валюту снижен из-за разрыва части контрактов с Западом. Дополнительные евро прибывают от европейских потребителей газа, которые уже платят за него в рублях.
“В результате предложение превышает спрос. А, например, Минфину выгоден сейчас низкий курс доллара, так как по внешним долгам идет оплата в рублях, по курсу валюты на дату оплаты. И чем ниже будет этот курс, тем лучше”, - считает эксперт.
В этой ситуации для экономики РФ было бы выгоднее отказаться от плавающего курса рубля к валютам в пользу фиксированного курса. Это добавило бы стабильности на валютном рынке, уверен Тузов.