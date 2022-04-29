https://ria.ru/20220429/kurgan-1786208105.html

На заводе "Синтез" в Кургане разрушилась часть ограждения здания

На заводе "Синтез" в Кургане разрушилась часть ограждения здания - РИА Новости, 29.04.2022

На заводе "Синтез" в Кургане разрушилась часть ограждения здания

Часть ограждающей конструкции разрушилась в пятницу на крупном фармацевтическом заводе "Синтез" в Кургане, пострадал один человек, угрозы экологии нет, сообщила РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:22

2022-04-29T17:22

2022-04-29T17:46

происшествия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Часть ограждающей конструкции разрушилась в пятницу на крупном фармацевтическом заводе "Синтез" в Кургане, пострадал один человек, угрозы экологии нет, сообщила пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, 29 апреля в 16.44 (14.44 мск) на участке цеха №4 компании "Синтез" была разрушена часть ограждающей конструкции производственного здания."В течение пяти минут на место прибыли расчеты МЧС и сотрудники скорой медицинской помощи. Риск эскалации ситуации отсутствует. Один человек пострадал. Его увезли в первую городскую больницу, где оказывают срочную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.По данным исполнительного директора ПАО "Синтез" Бориса Жорова, в момент происшествия рабочий день на предприятии уже закончился, большая часть работников покинула территорию завода.Сотрудники службы безопасности предприятия и МЧС по Курганской области оперативно отреагировали на ситуацию, уточнил он. специально созданная комиссия проводит внутреннее расследование, причины происшедшего устанавливаются, угрозы экологической безопасности нет, добавил он.ОАО "Синтез" - одно из крупнейших фармацевтических предприятий России, выпускает активные фармацевтические субстанции, готовые лекарственные формы, ветеринарные препараты, медицинские изделия из полимерных материалов. Завод является лидером по производству антибиотиков в России.

https://ria.ru/20220320/obrushenie-1779150582.html

https://ria.ru/20220319/pogibshie-1779038389.html

курганская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)