17:22 29.04.2022 (обновлено: 17:46 29.04.2022)
На заводе "Синтез" в Кургане разрушилась часть ограждения здания
На заводе "Синтез" в Кургане разрушилась часть ограждения здания, пострадал человек
© Фото с места происшествияПоследствия хлопка на заводе "Синтез" в Кургане
© Фото с места происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Часть ограждающей конструкции разрушилась в пятницу на крупном фармацевтическом заводе "Синтез" в Кургане, пострадал один человек, угрозы экологии нет, сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, 29 апреля в 16.44 (14.44 мск) на участке цеха №4 компании "Синтез" была разрушена часть ограждающей конструкции производственного здания.
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"В течение пяти минут на место прибыли расчеты МЧС и сотрудники скорой медицинской помощи. Риск эскалации ситуации отсутствует. Один человек пострадал. Его увезли в первую городскую больницу, где оказывают срочную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
По данным исполнительного директора ПАО "Синтез" Бориса Жорова, в момент происшествия рабочий день на предприятии уже закончился, большая часть работников покинула территорию завода.
"Пострадавший сотрудник заканчивал производственный процесс. Руководство предприятия получает оперативную информацию о состоянии пострадавшего и оказывает максимально возможную помощь. В случае необходимости по заключению врачей он будет перемещен в одну из региональных больниц Тюмени или Челябинска, компания берет на себя все расходы, связанные с лечением", - цитирует пресс-служба слова Жорова.
Сотрудники службы безопасности предприятия и МЧС по Курганской области оперативно отреагировали на ситуацию, уточнил он. специально созданная комиссия проводит внутреннее расследование, причины происшедшего устанавливаются, угрозы экологической безопасности нет, добавил он.
ОАО "Синтез" - одно из крупнейших фармацевтических предприятий России, выпускает активные фармацевтические субстанции, готовые лекарственные формы, ветеринарные препараты, медицинские изделия из полимерных материалов. Завод является лидером по производству антибиотиков в России.
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