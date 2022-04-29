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По Байкалу запустят летние круизы - РИА Новости, 29.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220429/kruiz-1786210604.html
По Байкалу запустят летние круизы
По Байкалу запустят летние круизы - РИА Новости, 29.04.2022
По Байкалу запустят летние круизы
Круизная компания "Водоходъ" впервые запустит летние круизы по Байкалу и комбинированные путешествия в Калмыкию и Екатеринбург, рассказал во время... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:23
2022-04-29T18:23
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Круизная компания "Водоходъ" впервые запустит летние круизы по Байкалу и комбинированные путешествия в Калмыкию и Екатеринбург, рассказал во время пресс-конференции гендиректор компании Ришат Багаутдинов."Зимняя навигация (на судне на воздушной подушке — прим. ред.) прошла благополучно. Летняя начнется в июне", — уточнил он. Багаутдинов добавил, что в программе — посещение как Иркутской области, так и Бурятии."В этом году мы начинаем комбинировать речные путешествия с наземными", — сказал Багаутдинов. В 2022 году первые такие поездки на поездах и автобусах с приходом на теплоходе в Волгоград и Астрахань запустят в Калмыкию и из Перми в Екатеринбург. Также в этом навигационном сезоне компания продолжит устраивать круизы по Енисею.Кроме того, "Водоходъ" запустит новый маршрут по черноморскому побережью — на скоростном катамаране из Сочи в абхазский Сухум.
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екатеринбург, иркутская область, уфа, москва, новости - туризм, байкал, туризм, туристы, республика калмыкия, пермь, сочи, волгоград, астрахань
18:23 29.04.2022
 
По Байкалу запустят летние круизы

Компания "Водоходъ" запустит первые летние круизы по Байкалу в июне

© Pixabay / susannp4Круизный лайнер
Круизный лайнер - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Pixabay / susannp4
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Круизная компания "Водоходъ" впервые запустит летние круизы по Байкалу и комбинированные путешествия в Калмыкию и Екатеринбург, рассказал во время пресс-конференции гендиректор компании Ришат Багаутдинов.
"Зимняя навигация (на судне на воздушной подушке — прим. ред.) прошла благополучно. Летняя начнется в июне", — уточнил он. Багаутдинов добавил, что в программе — посещение как Иркутской области, так и Бурятии.
"В этом году мы начинаем комбинировать речные путешествия с наземными", — сказал Багаутдинов. В 2022 году первые такие поездки на поездах и автобусах с приходом на теплоходе в Волгоград и Астрахань запустят в Калмыкию и из Перми в Екатеринбург.
Также в этом навигационном сезоне компания продолжит устраивать круизы по Енисею.
Кроме того, "Водоходъ" запустит новый маршрут по черноморскому побережью — на скоростном катамаране из Сочи в абхазский Сухум.
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ТуризмЕкатеринбургИркутская областьУфаМоскваНовости - ТуризмБайкалТуризмтуристыРеспублика КалмыкияПермьСочиВолгоградАстрахань
 
 
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