https://ria.ru/20220429/kruiz-1786210604.html
По Байкалу запустят летние круизы
По Байкалу запустят летние круизы - РИА Новости, 29.04.2022
По Байкалу запустят летние круизы
Круизная компания "Водоходъ" впервые запустит летние круизы по Байкалу и комбинированные путешествия в Калмыкию и Екатеринбург, рассказал во время... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:23
2022-04-29T18:23
2022-04-29T18:23
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Круизная компания "Водоходъ" впервые запустит летние круизы по Байкалу и комбинированные путешествия в Калмыкию и Екатеринбург, рассказал во время пресс-конференции гендиректор компании Ришат Багаутдинов."Зимняя навигация (на судне на воздушной подушке — прим. ред.) прошла благополучно. Летняя начнется в июне", — уточнил он. Багаутдинов добавил, что в программе — посещение как Иркутской области, так и Бурятии."В этом году мы начинаем комбинировать речные путешествия с наземными", — сказал Багаутдинов. В 2022 году первые такие поездки на поездах и автобусах с приходом на теплоходе в Волгоград и Астрахань запустят в Калмыкию и из Перми в Екатеринбург. Также в этом навигационном сезоне компания продолжит устраивать круизы по Енисею.Кроме того, "Водоходъ" запустит новый маршрут по черноморскому побережью — на скоростном катамаране из Сочи в абхазский Сухум.
https://ria.ru/20220428/puteshestviya-1785923215.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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екатеринбург, иркутская область, уфа, москва, новости - туризм, байкал, туризм, туристы, республика калмыкия, пермь, сочи, волгоград, астрахань
По Байкалу запустят летние круизы
Компания "Водоходъ" запустит первые летние круизы по Байкалу в июне
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Круизная компания "Водоходъ" впервые запустит летние круизы по Байкалу и комбинированные путешествия в Калмыкию и Екатеринбург, рассказал во время пресс-конференции гендиректор компании Ришат Багаутдинов.
"Зимняя навигация (на судне на воздушной подушке — прим. ред.) прошла благополучно. Летняя начнется в июне", — уточнил он. Багаутдинов добавил, что в программе — посещение как Иркутской области, так и Бурятии.
"В этом году мы начинаем комбинировать речные путешествия с наземными", — сказал Багаутдинов. В 2022 году первые такие поездки на поездах и автобусах с приходом на теплоходе в Волгоград и Астрахань запустят в Калмыкию и из Перми в Екатеринбург.
Также в этом навигационном сезоне компания продолжит устраивать круизы по Енисею.
Кроме того, "Водоходъ" запустит новый маршрут по черноморскому побережью — на скоростном катамаране из Сочи в абхазский Сухум.