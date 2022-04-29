https://ria.ru/20220429/kruiz-1786210604.html

По Байкалу запустят летние круизы

По Байкалу запустят летние круизы - РИА Новости, 29.04.2022

По Байкалу запустят летние круизы

Круизная компания "Водоходъ" впервые запустит летние круизы по Байкалу и комбинированные путешествия в Калмыкию и Екатеринбург, рассказал во время... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:23

2022-04-29T18:23

2022-04-29T18:23

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Круизная компания "Водоходъ" впервые запустит летние круизы по Байкалу и комбинированные путешествия в Калмыкию и Екатеринбург, рассказал во время пресс-конференции гендиректор компании Ришат Багаутдинов."Зимняя навигация (на судне на воздушной подушке — прим. ред.) прошла благополучно. Летняя начнется в июне", — уточнил он. Багаутдинов добавил, что в программе — посещение как Иркутской области, так и Бурятии."В этом году мы начинаем комбинировать речные путешествия с наземными", — сказал Багаутдинов. В 2022 году первые такие поездки на поездах и автобусах с приходом на теплоходе в Волгоград и Астрахань запустят в Калмыкию и из Перми в Екатеринбург. Также в этом навигационном сезоне компания продолжит устраивать круизы по Енисею.Кроме того, "Водоходъ" запустит новый маршрут по черноморскому побережью — на скоростном катамаране из Сочи в абхазский Сухум.

https://ria.ru/20220428/puteshestviya-1785923215.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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