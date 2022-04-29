https://ria.ru/20220429/krizis-1786265416.html

Лавров назвал одну из причин продовольственного кризиса в мире

Лавров назвал одну из причин продовольственного кризиса в мире - РИА Новости, 29.04.2022

Лавров назвал одну из причин продовольственного кризиса в мире

Западные страны обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе, однако он начался не в этом году, а усугубили его как раз введенные Западом санкции, заявил РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T21:46

2022-04-29T21:46

2022-04-29T21:48

в мире

азовское море

украина

санкции в отношении россии

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Западные страны обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе, однако он начался не в этом году, а усугубили его как раз введенные Западом санкции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Продовольственный кризис случился не в этом году, не 2 месяца назад. Он начался несколько лет назад по нескольким причинам, включая коронавирусную инфекцию, а также просчеты западных стран. Они были слишком озабочены, направляя продовольственные цепи в свою сторону. И, конечно, настоящая ситуация усугубила проблему", - отметил Лавров в ходе своего интервью телеканалу Al Arabiya.Министр отметил, что антироссийские санкции стали основной причиной усугубления кризиса."Но озвученные Западом санкции разрушили все существующие цепи продовольственных поставок. Например, десятки иностранных судов заблокированы в Черном и Азовском море на территории Украины, потому что они попали под санкции. Мы готовы их выпустить, а украинское правительство не сотрудничает с нами по этому вопросу", - рассказал Лавров.

https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html

https://ria.ru/20220426/krizis-1785595470.html

азовское море

украина

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Наталья Макарова

в мире, азовское море, украина, санкции в отношении россии, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)