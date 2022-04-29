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Лавров назвал одну из причин продовольственного кризиса в мире - РИА Новости, 29.04.2022
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Лавров назвал одну из причин продовольственного кризиса в мире
Лавров назвал одну из причин продовольственного кризиса в мире - РИА Новости, 29.04.2022
Лавров назвал одну из причин продовольственного кризиса в мире
Западные страны обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе, однако он начался не в этом году, а усугубили его как раз введенные Западом санкции, заявил РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:46
2022-04-29T21:48
в мире
азовское море
украина
санкции в отношении россии
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Западные страны обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе, однако он начался не в этом году, а усугубили его как раз введенные Западом санкции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Продовольственный кризис случился не в этом году, не 2 месяца назад. Он начался несколько лет назад по нескольким причинам, включая коронавирусную инфекцию, а также просчеты западных стран. Они были слишком озабочены, направляя продовольственные цепи в свою сторону. И, конечно, настоящая ситуация усугубила проблему", - отметил Лавров в ходе своего интервью телеканалу Al Arabiya.Министр отметил, что антироссийские санкции стали основной причиной усугубления кризиса."Но озвученные Западом санкции разрушили все существующие цепи продовольственных поставок. Например, десятки иностранных судов заблокированы в Черном и Азовском море на территории Украины, потому что они попали под санкции. Мы готовы их выпустить, а украинское правительство не сотрудничает с нами по этому вопросу", - рассказал Лавров.
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в мире, азовское море, украина, санкции в отношении россии, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
21:46 29.04.2022 (обновлено: 21:48 29.04.2022)
 
Лавров назвал одну из причин продовольственного кризиса в мире

Лавров: западные санкции стали одной из причин мирового продовольственного кризиса

© РИА Новости / Лариса СаенкоПустые прилавки магазинов в Нью-Йорке
Пустые прилавки магазинов в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Лариса Саенко
Пустые прилавки магазинов в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Западные страны обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе, однако он начался не в этом году, а усугубили его как раз введенные Западом санкции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Продовольственный кризис случился не в этом году, не 2 месяца назад. Он начался несколько лет назад по нескольким причинам, включая коронавирусную инфекцию, а также просчеты западных стран. Они были слишком озабочены, направляя продовольственные цепи в свою сторону. И, конечно, настоящая ситуация усугубила проблему", - отметил Лавров в ходе своего интервью телеканалу Al Arabiya.
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Министр отметил, что антироссийские санкции стали основной причиной усугубления кризиса.
"Но озвученные Западом санкции разрушили все существующие цепи продовольственных поставок. Например, десятки иностранных судов заблокированы в Черном и Азовском море на территории Украины, потому что они попали под санкции. Мы готовы их выпустить, а украинское правительство не сотрудничает с нами по этому вопросу", - рассказал Лавров.
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В миреАзовское мореУкраинаСанкции в отношении РоссииСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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