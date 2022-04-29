https://ria.ru/20220429/krizis-1786265416.html
Лавров назвал одну из причин продовольственного кризиса в мире
Лавров назвал одну из причин продовольственного кризиса в мире - РИА Новости, 29.04.2022
Лавров назвал одну из причин продовольственного кризиса в мире
Западные страны обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе, однако он начался не в этом году, а усугубили его как раз введенные Западом санкции, заявил РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:46
2022-04-29T21:46
2022-04-29T21:48
в мире
азовское море
украина
санкции в отношении россии
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42499/71/424997165_0:71:801:521_1920x0_80_0_0_d90382680309702df6e816bcc0151315.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Западные страны обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе, однако он начался не в этом году, а усугубили его как раз введенные Западом санкции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Продовольственный кризис случился не в этом году, не 2 месяца назад. Он начался несколько лет назад по нескольким причинам, включая коронавирусную инфекцию, а также просчеты западных стран. Они были слишком озабочены, направляя продовольственные цепи в свою сторону. И, конечно, настоящая ситуация усугубила проблему", - отметил Лавров в ходе своего интервью телеканалу Al Arabiya.Министр отметил, что антироссийские санкции стали основной причиной усугубления кризиса."Но озвученные Западом санкции разрушили все существующие цепи продовольственных поставок. Например, десятки иностранных судов заблокированы в Черном и Азовском море на территории Украины, потому что они попали под санкции. Мы готовы их выпустить, а украинское правительство не сотрудничает с нами по этому вопросу", - рассказал Лавров.
https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html
https://ria.ru/20220426/krizis-1785595470.html
азовское море
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42499/71/424997165_11:0:719:531_1920x0_80_0_0_5fe13f926d2a9df563e9fc0b96204130.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азовское море, украина, санкции в отношении россии, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
21:46 29.04.2022 (обновлено: 21:48 29.04.2022)
Лавров назвал одну из причин продовольственного кризиса в мире
Лавров: западные санкции стали одной из причин мирового продовольственного кризиса