09:14 29.04.2022 (обновлено: 09:33 29.04.2022)
Российский космонавт Александр Скворцов уйдет из отряда
Российский космонавт Александр Скворцов, совершивший три полета, уйдет из отряда
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа экспедиции МКС-60/61 космонавт Роскосмоса Александр Скворцов
Член основного экипажа экспедиции МКС-60/61 космонавт Роскосмоса Александр Скворцов. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Александр Скворцов, на счету которого три космических полета, уходит из российского отряда космонавтов, сообщили в пятницу в "Роскосмосе".
"Александр Скворцов завершает свою деятельность в отряде космонавтов "Роскосмоса", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
В "Роскосмосе" напомнили, что Скворцов совершил три космических полёта общей продолжительностью 546 суток и два раза работал в открытом космосе.
За время работы на Международной космической станции космонавт провёл десятки экспериментов из разных областей науки. Скворцов работал с российскими и иностранными грузовыми кораблями, проводил обслуживание бортовых систем МКС, фото- и видеосъёмку.
"Мы благодарим Александра Александровича за высокий профессионализм, многолетний труд в ЦПК и большой вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики!" - отметили в "Роскосмосе".
Именно Скворцов в августе-сентябре 2019 года стал первым, кто в космосе поработал оператором антропоморфного робота FEDOR. Вместе с другим космонавтом Алексеем Овчининым они включили робота и дали ему поработать руками с отверткой, ключами и состыковать электрические соединители, а также включать дрель и протирать руки полотенцем. Кроме того, космонавты устроили допрос "Федору", в ходе которого робот ответил на более чем 30 вопросов.
Первые два полета Скворцов совершил в 2010 и 2014 годах.
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