https://ria.ru/20220429/kosmonavt-1786070004.html

Российский космонавт Александр Скворцов уйдет из отряда

Российский космонавт Александр Скворцов уйдет из отряда - РИА Новости, 29.04.2022

Российский космонавт Александр Скворцов уйдет из отряда

Александр Скворцов, на счету которого три космических полета, уходит из российского отряда космонавтов, сообщили в пятницу в "Роскосмосе". РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:14

2022-04-29T09:14

2022-04-29T09:33

наука

космос - риа наука

роскосмос

центр подготовки космонавтов

международная космическая станция (мкс)

александр скворцов

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Александр Скворцов, на счету которого три космических полета, уходит из российского отряда космонавтов, сообщили в пятницу в "Роскосмосе"."Александр Скворцов завершает свою деятельность в отряде космонавтов "Роскосмоса‍", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.В "Роскосмосе" напомнили, что Скворцов совершил три космических полёта общей продолжительностью 546 суток и два раза работал в открытом космосе.За время работы на Международной космической станции космонавт провёл десятки экспериментов из разных областей науки. Скворцов работал с российскими и иностранными грузовыми кораблями, проводил обслуживание бортовых систем МКС, фото- и видеосъёмку.Именно Скворцов в августе-сентябре 2019 года стал первым, кто в космосе поработал оператором антропоморфного робота FEDOR. Вместе с другим космонавтом Алексеем Овчининым они включили робота и дали ему поработать руками с отверткой, ключами и состыковать электрические соединители, а также включать дрель и протирать руки полотенцем. Кроме того, космонавты устроили допрос "Федору", в ходе которого робот ответил на более чем 30 вопросов.Первые два полета Скворцов совершил в 2010 и 2014 годах.

https://ria.ru/20220331/kosmos-1781003803.html

https://ria.ru/20211201/roskosmos-1761603793.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, роскосмос, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), александр скворцов