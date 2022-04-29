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Российский космонавт Александр Скворцов уйдет из отряда - РИА Новости, 29.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220429/kosmonavt-1786070004.html
Российский космонавт Александр Скворцов уйдет из отряда
Российский космонавт Александр Скворцов уйдет из отряда - РИА Новости, 29.04.2022
Российский космонавт Александр Скворцов уйдет из отряда
Александр Скворцов, на счету которого три космических полета, уходит из российского отряда космонавтов, сообщили в пятницу в "Роскосмосе". РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:14
2022-04-29T09:33
наука
космос - риа наука
роскосмос
центр подготовки космонавтов
международная космическая станция (мкс)
александр скворцов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Александр Скворцов, на счету которого три космических полета, уходит из российского отряда космонавтов, сообщили в пятницу в "Роскосмосе"."Александр Скворцов завершает свою деятельность в отряде космонавтов "Роскосмоса‍", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.В "Роскосмосе" напомнили, что Скворцов совершил три космических полёта общей продолжительностью 546 суток и два раза работал в открытом космосе.За время работы на Международной космической станции космонавт провёл десятки экспериментов из разных областей науки. Скворцов работал с российскими и иностранными грузовыми кораблями, проводил обслуживание бортовых систем МКС, фото- и видеосъёмку.Именно Скворцов в августе-сентябре 2019 года стал первым, кто в космосе поработал оператором антропоморфного робота FEDOR. Вместе с другим космонавтом Алексеем Овчининым они включили робота и дали ему поработать руками с отверткой, ключами и состыковать электрические соединители, а также включать дрель и протирать руки полотенцем. Кроме того, космонавты устроили допрос "Федору", в ходе которого робот ответил на более чем 30 вопросов.Первые два полета Скворцов совершил в 2010 и 2014 годах.
https://ria.ru/20220331/kosmos-1781003803.html
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космос - риа наука, роскосмос, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), александр скворцов
09:14 29.04.2022 (обновлено: 09:33 29.04.2022)
 
Российский космонавт Александр Скворцов уйдет из отряда

Российский космонавт Александр Скворцов, совершивший три полета, уйдет из отряда

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа экспедиции МКС-60/61 космонавт Роскосмоса Александр Скворцов
Член основного экипажа экспедиции МКС-60/61 космонавт Роскосмоса Александр Скворцов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Член основного экипажа экспедиции МКС-60/61 космонавт Роскосмоса Александр Скворцов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Александр Скворцов, на счету которого три космических полета, уходит из российского отряда космонавтов, сообщили в пятницу в "Роскосмосе".
"Александр Скворцов завершает свою деятельность в отряде космонавтов "Роскосмоса‍", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
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В "Роскосмосе" напомнили, что Скворцов совершил три космических полёта общей продолжительностью 546 суток и два раза работал в открытом космосе.
За время работы на Международной космической станции космонавт провёл десятки экспериментов из разных областей науки. Скворцов работал с российскими и иностранными грузовыми кораблями, проводил обслуживание бортовых систем МКС, фото- и видеосъёмку.
"Мы благодарим Александра Александровича за высокий профессионализм, многолетний труд в ЦПК и большой вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики!" - отметили в "Роскосмосе".
Именно Скворцов в августе-сентябре 2019 года стал первым, кто в космосе поработал оператором антропоморфного робота FEDOR. Вместе с другим космонавтом Алексеем Овчининым они включили робота и дали ему поработать руками с отверткой, ключами и состыковать электрические соединители, а также включать дрель и протирать руки полотенцем. Кроме того, космонавты устроили допрос "Федору", в ходе которого робот ответил на более чем 30 вопросов.
Первые два полета Скворцов совершил в 2010 и 2014 годах.
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НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)Александр Скворцов
 
 
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